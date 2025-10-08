Synology déploie DSM 7.3 avec son lot de surprises

Synology commence à déployer une nouvelle mise à jour de DSM sur ses NAS. Cette mise à jour estampillée DSM 7.3-81180 est disponible pour bon nombre d’appareils du fabricant Synology.

Synology commence à déployer une nouvelle mise à jour de DSM sur ses NAS. Cette mise à jour estampillée 7.3-81180 est disponible pour bon nombre d’appareils du fabricant Synology. Mais attention pour certains NAS, DSM 7.3 sera aussi la dernière mise à jour dont ils pourront profiter. En effet, le fabricant annonce que plusieurs modèles n’évolueront plus et ne pourront accéder aux versions futures.

Voilà la liste des modèles qui peuvent être mis à jour vers DSM 7.3 mais ce sera leur dernière mise à niveau :

FS Series: FS3017, FS2017, FS1018

FS3017, FS2017, FS1018 XS Series: DS3018xs, DS3617xs, DS3617xsII, RS18016xs+, RS18017xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS3617xs+, RS3618xs, RS4017xs+, RS819, RS217

DS3018xs, DS3617xs, DS3617xsII, RS18016xs+, RS18017xs+, RS3617xs, RS3617RPxs, RS3617xs+, RS3618xs, RS4017xs+, RS819, RS217 Plus Series: DS216+, DS216+II, DS716+, DS716+II, DS916+, DS718+, DS918+, DS1019+, DS218+, DS1517+, DS1817+, DS1618+, DS1819+, DS2419+, DS2419+II, RS2416+, RS2416RP+, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, RS818+, RS818RP+, RS1219+

DS216+, DS216+II, DS716+, DS716+II, DS916+, DS718+, DS918+, DS1019+, DS218+, DS1517+, DS1817+, DS1618+, DS1819+, DS2419+, DS2419+II, RS2416+, RS2416RP+, RS2418+, RS2418RP+, RS2818RP+, RS818+, RS818RP+, RS1219+ Value Series: DS116, DS216, DS216play, DS416, DS416play, RS816, DS118, DS218, DS218play, DS418, DS418play, DS1517, DS1817

DS116, DS216, DS216play, DS416, DS416play, RS816, DS118, DS218, DS218play, DS418, DS418play, DS1517, DS1817 J Series: DS216j, DS416j, DS416slim, DS419slim, DS418j, DS218j, DS119j

Synology annonce également que les codecs vidéos HEVC (H.265), AVC (H.264) et VC-1 ne sont plus supportés nativement par les NAS Synology. C’était déjà le cas depuis DSM 7.2.2 mais le fabricant maintient sa décison en justifiant le fait que de nombreux terminaux (smartphone, tablettes, ordinateurs, etc..) prennent très bien en charge ces formats. A noter que le support du AVC (H.264) est toutefois maintenu dans Surveillance Station afin que les utilisateurs puissent profiter de leurs caméras de surveillance (grand prince !)

Histoire de continuer parmi les mauvaises nouvelles : le fabricant indique également que Node.js v14, Node.js v16, PHP 7.3, PHP 7.4 et PHP 8.0 ne sont désormais plus supportés.

Synology Thiering

Synology a apporté des améliorations à Synology Thiering. Celui-ci gère automatiquement les fichiers entre les différents niveaux de stockage en fonction des schémas d’accès, en conservant les données « chaudes » fréquemment utilisées sur un stockage hautes performances, tout en déplaçant les données « froides » rarement consultées vers des niveaux plus économiques. Grâce à des politiques personnalisables basées sur la date de modification ou la fréquence d’accès, les utilisateurs peuvent planifier précisément quand et comment le déplacement des données s’effectue.

De nouvelles fonctions pour Office

La suite Office a également bénéficié de mises à niveau significatives pour répondre aux besoins. Synology Drive introduit des étiquettes partagées, des demandes de fichiers simplifiées et un verrouillage de fichiers amélioré pour faciliter la collaboration en équipe. Parallèlement, MailPlus renforce encore la sécurité avec la modération des e-mails et ajoute le partage de domaine pour unifier les identités à travers des infrastructures distribuées.

De l’IA en veux-tu en voilà…

Le fabricant annonce que Synology AI Console a été déployé sur plus de 430.000 systèmes Synology depuis son lancement en août 2025. Et histoire d’aller plus loin, ses fonctionnalités ont été enrichies. Ains, DSM 7.3 ajoute le masquage et le filtrage personnalisés des données afin que les utilisateurs puisssnt protéger localement leurs informations sensibles avant de transmettre les données à des fournisseurs d’IA tiers. Le constructeur indique que Synology AI Console ajoutera prochainement la prise en charge de toutes les API compatibles OpenAI dans les futures versions

Du mieux pour les disques durs…

Bonne nouvelle ! Synology rétropédale concernant le support exclusif des disques durs certifiés. En effet, Synology annonce que DSM 7.3 ajoute le support des disques durs tiers sur les DiskStation Plus, Value et J Series de 2025. Sur ces appareils, DSM 7.3 prend en charge l’installation et la création de groupes de stockage avec des disques tiers.

Quoi de neuf dans DSM 7.3 ?

La version 7.3 de DSM apporte plusieurs nouveautés :

Ajout d’une option permettant de reporter les mises à jour automatiques importantes de DSM jusqu’à 28 jours après la première notification.

Ajout de la prise en charge de Synology Tiering et de Synology Tiering Vault.

Ajout de la prise en charge exFAT native pour les périphériques externes, permettant un accès transparent sans paquets supplémentaires. Le paquet exFAT Access a été abandonné.

Ajout de la prise en charge de la sauvegarde et de la restauration du paramètre « Vérifier le certificat du serveur » dans le service d’annuaire LDAP. La restauration de ce paramètre nécessite que les systèmes d’exportation et d’importation exécutent DSM 7.3 ou une version ultérieure.

Ajout de la prise en charge de la sélection des unités d’organisation (UO) à synchroniser lors de l’adhésion à un domaine. Dans cette version, si vous devez modifier la liste de synchronisation des UO après avoir rejoint le domaine, vous devez quitter le domaine et le rejoindre à nouveau.

Ajout d’une option permettant de verrouiller automatiquement les entités de stockage chiffrées lors d’une réinitialisation manuelle (Mode 1). Après la réinitialisation, le coffre de clés est effacé et désactivé, et les volumes chiffrés et les dossiers partagés sont verrouillés pour empêcher tout accès non autorisé. Cette option est désactivée par défaut.

Ajout de la prise en charge de l’envoi de codes de récupération d’urgence OTP par e-mail si les utilisateurs ne peuvent pas recevoir leur OTP lors de l’authentification à 2 facteurs pour la connexion au système d’exploitation.

DSM 7.3 apporte également plusieurs correctifs :

Correction d’un problème pouvant entraîner l’échec des sauvegardes de configuration DSM ou d’Hyper Backup pendant l’exécution des tâches de synchronisation des dossiers partagés.

Correction d’un problème pouvant entraîner l’échec des sauvegardes système complètes dans Active Backup for Business ou Hyper Backup en raison de snapshots résiduels de tâches de sauvegarde précédentes.

Correction d’un problème pouvant entraîner l’échec des tâches de réplication de snapshots en raison d’erreurs inattendues.

Correction d’une vulnérabilité de sécurité concernant curl (CVE-2023-38545).

Correction d’une vulnérabilité de sécurité concernant AppleTalk (CVE-2023-51781).

Correction d’une vulnérabilité de sécurité concernant krb5 (CVE-2024-37371).

Correction d’une vulnérabilité de sécurité concernant PostgreSQL (CVE-2025-1094).

Correction de plusieurs vulnérabilités de sécurité (CVE-2024-12085, CVE-2020-22218, CVE-2024-24806 et CVE-2023-37920).

Comment installer DSM 7.3 sur son NAS ?

Pour installer cette nouvelle version de DSM votre NAS vous avez deux possibilités :

soit votre NAS vous propose directement la mise à jour, il suffit donc de se rendre dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.

soit votre NAS ne mentionne rien, vous devez alors installer manuellement la mise à jour. Pour cela rendez-vous dans un premier temps sur cette page pour télécharger la mise à jour correspondant à votre appareil. Puis installez la sur votre NAS en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.

L’installation de DSM 7.3 ne prend que quelques minutes. Un redémarrage du NAS est obligatoire pour installer la mise à jour. La Release Note complète est disponible.