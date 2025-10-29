Synology corrige des bugs et déploie DSM 7.3.1 sur ses NAS
Une vingtaine de jours seulement après la sortie de DSM 7.3, Synology propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour du système d’exploitation DSM qui équipe ses NAS.
Cette fois-ci il ne s’agit pas d’une mise à jour majeure de l’OS puisque DSM 7.3.1 se contente simplement de corriger plusieurs bugs introduits par la version précédente.
Voilà d’ailleurs la liste des bugs corrigés :
- Correction d’un problème où la fonction de réglage de la luminosité des LED pouvait cesser de fonctionner sur certains modèles.
- Correction d’un problème où les périphériques externes connectés pouvaient ne pas apparaître lors de la sélection de fichiers ou de dossiers.
- Correction d’un problème où les périphériques de stockage externes pouvaient déclencher de fausses alertes.
- Correction d’un problème où un onduleur connecté via USB pouvait ne plus fonctionner après une mise à jour système.
Comment installer DSM 7.3.1 sur son NAS ?
Pour mettre à jour votre NAS vers DSM 7.3.1 vous avez deux possibilités :
- soit votre NAS vous propose directement la mise à jour, il suffit alors de se rendre dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.
- soit votre NAS n’indique rien, vous devez alors procéder à une insallation manuelle. . Pour cela rendez-vous sur cette page pour télécharger la mise à jour correspondant à votre appareil. Puis installez la sur votre NAS en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.
A noter que la mise à jour vers DSM 7.3.1-86003 ne prend que quelques minutes. Un redémarrage du NAS est obligatoire pour installer la mise à jour. La Release Note complète est disponible sur le site du fabricant.