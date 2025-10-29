Une vingtaine de jours seulement après la sortie de DSM 7.3, Synology propose aujourd’hui une nouvelle mise à jour du système d’exploitation DSM qui équipe ses NAS.

Synology corrige des bugs et déploie DSM 7.3.1 sur ses NAS

Cette fois-ci il ne s’agit pas d’une mise à jour majeure de l’OS puisque DSM 7.3.1 se contente simplement de corriger plusieurs bugs introduits par la version précédente.

Voilà d’ailleurs la liste des bugs corrigés :

Correction d’un problème où la fonction de réglage de la luminosité des LED pouvait cesser de fonctionner sur certains modèles.

Correction d’un problème où les périphériques externes connectés pouvaient ne pas apparaître lors de la sélection de fichiers ou de dossiers.

Correction d’un problème où les périphériques de stockage externes pouvaient déclencher de fausses alertes.

Correction d’un problème où un onduleur connecté via USB pouvait ne plus fonctionner après une mise à jour système.

Comment installer DSM 7.3.1 sur son NAS ?

Pour mettre à jour votre NAS vers DSM 7.3.1 vous avez deux possibilités :

soit votre NAS vous propose directement la mise à jour, il suffit alors de se rendre dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.

soit votre NAS n’indique rien, vous devez alors procéder à une insallation manuelle. . Pour cela rendez-vous sur cette page pour télécharger la mise à jour correspondant à votre appareil. Puis installez la sur votre NAS en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.

A noter que la mise à jour vers DSM 7.3.1-86003 ne prend que quelques minutes. Un redémarrage du NAS est obligatoire pour installer la mise à jour. La Release Note complète est disponible sur le site du fabricant.