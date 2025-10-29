Corsair lance deux SSD M.2. PCie 5.0 : le MP700 Pro XT et le MP700 Micro

Le fabricant Corsair continue de faire évoluer sa gamme de SSD M.2. NVMe MP700 exploitant une interface PCI Express 5.0.

Disques SSD
par Sebastien
Le fabricant Corsair continue de faire évoluer sa gamme de SSD M.2. NVMe MP700 exploitant une interface PCI Express 5.0. Ainsi, après le MP700, le MP700 Pro, le MP700 Pro SE e le MP700 Elite voilà qu’aujourd’hui deux nouvelles références voient le jour chez Corsair : le MP700 Pro XT et le MP700 Micro.

Corsair MP700 Pro XT

Le MP700 Pro XT est un SSD M.2. NVMe PCie 5.0 au format 2280, le plus courant, le plus classique. Ce SSD exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Phison E28. Il est proposé en deux capacités : 1 To et 2 To. Ses débits peuvent atteindre jusqu’à 14.900 Mo/s en lecture et 14.500 Mo/s en écriture.

Voilà les caractéristiques des deux capacités :

  • MP700 Pro XT 1 To : 14.900 Mo/s en lecture et 14.200 Mo/s en écriture (1500K/3300K iOPS)
  • MP700 Pro XT 2 To : 14.900 Mo/s en lecture et 14.500 Mo/s en écriture (2700K/3300K iOPS)

Les Corsair MP700 Pro XT de 1 et 2 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 700 TBW et 1400 TBW. En terme de prix, il faut compter 180€ pour le premier et 295€ pour le second.

Corsair lance le MP700 Pro XT et le MP700 Micro

Corsair MP700 Micro

De son côté, le MP700 Micro est une version plus compacte puisque c’est un SSD M.2. au format 2422. Il mesure 22 mm de large sur 42 mm de long. Il exploite lui aussi une interface PCI Express 5.0 4x et de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le Corsair MP700 Micro existe en une seule et unique capacité de stockage de 4 To. Ses débits atteignent au mieux 10.000 Mo/s en lecture et 8.500 Mo/s en écriture. Son prix : 529,99€ !

Corsair lance le MP700 Pro XT et le MP700 Micro

Sebastien 20309 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

