Une flopée de codes promos à valoir chez Rakuten aujourd’hui !

Ce mercredi 29 octobre 2025, le site Rakuten fait à nouveau parler de lui en proposant plusieurs codes promos. Les coupons RAKUTEN5 et RAKUTEN30 sont utilisables sur l’ensemble des produits vendus sur Raktuten (sauf exception).

Le code RAKUTEN5 donne droit à 5€ de remise dès 39€ d’achats, tandis que le code RAKUTEN30 permet de profiter de 30€ remis sur une commande d’au moins 299€ d’achats

Attention : ces deux codes sont valables uniquement ce mercredi 27 octobre 2025 jusqu’à minuit.

Rakuten propose aussi des codes promos à valoir uniquement sur une sélection de produits. Les codes CLUBR10, CLUBR20 et CLUBR30 permettent de grapiller respectivement 10, 20 ou 30€ de réduction.

Ces codes peuvent servrir par exemple pour acquérir des smartphones ou des tablettes à prix réduits (y compris des iPhone) ou encore du matériel et de l’électroménager à prix discount. Je vous invite à consulter cette page pour découvrir l’ensemble des produits éligibles à cette promo.

Le code CLUBR20 permet notamment d’obtenir l’iPhone 16e à seulement 499,99€ comme on l’a vu récemment dans ce bon plan. Il peut évidemment être utilisé sur d’autres modèles d’iPhone ou d’autres appareils…