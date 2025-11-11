A l’occasion du Single Days, la Nintendo Switch 2 voit son prix dégringoler fortement sur Aliexpress. En effet, en cumulant à la fois promotion, code promo et remise Paypal la dernière console hybride de Nintendo devient beaucoup plus accessible.

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est dispo à 355€ pour le Singles Day

A l’occasion du Singles Day dont on parlait dans cette actualité, la Nintendo Switch 2 voit son prix dégringoler fortement sur Aliexpress. En effet, en cumulant à la fois promotion, code promo et remise Paypal la dernière console hybride de Nintendo devient beaucoup plus accessible.

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World qu’on trouve actuellement à 454,90€ sur Amazon.fr ne coûte plus que 355,57€ sur Aliexpress en indiquant le code promo S11FR60 et en réglant par Paypal pour bénéficier de 33€ de réduction supoplémentaire.

Pack Nintendo Swich 2 + Mario Kart World à 355,57€ sur Aliexpress avec le code promo S11FR60 + 33€ de remise avec le paiement par Paypal.

Le pack comprend la console Nintendo Switch 2 et le jeu Mario Kart World en version import. Le packaging est sûrement en chinois ou en japonais mais la console est en tout point identique à la console européenne vendue 100€ de plus dans l’hexagone.