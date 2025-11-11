Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est dispo à 355€ pour le Singles Day

A l’occasion du Single Days, la Nintendo Switch 2 voit son prix dégringoler fortement sur Aliexpress. En effet, en cumulant à la fois promotion, code promo et remise Paypal la dernière console hybride de Nintendo devient beaucoup plus accessible.

Bons Plans
par Sebastien
6

A l’occasion du Singles Day dont on parlait dans cette actualité, la Nintendo Switch 2 voit son prix dégringoler fortement sur Aliexpress. En effet, en cumulant à la fois promotion, code promo et remise Paypal la dernière console hybride de Nintendo devient beaucoup plus accessible.

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World qu’on trouve actuellement à 454,90€ sur Amazon.fr ne coûte plus que 355,57€ sur Aliexpress en indiquant le code promo S11FR60 et en réglant par Paypal pour bénéficier de 33€ de réduction supoplémentaire.

  • Pack Nintendo Swich 2 + Mario Kart World à 355,57€ sur Aliexpress avec le code promo S11FR60 + 33€ de remise avec le paiement par Paypal.

Le pack comprend la console Nintendo Switch 2 et le jeu Mario Kart World en version import. Le packaging est sûrement en chinois ou en japonais mais la console est en tout point identique à la console européenne vendue 100€ de plus dans l’hexagone. 

Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est dispo à 355€

Sebastien 20335 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
6 commentaires
  1. Confus

    Je ne m’y aventurais pas !

    Comment ça se passe en cas de demande de SAV, vu le packaging/numéro de série qui doit orienter vers l’ASIE ?

    J’imagine mal NOE prendre en compte les demandes de sav d’une console qui ne vient même pas d’Europe !

    Répondre
    1. Sebastien

      Salut, le SAV c’est effectivemnent le point noir. En principe la garantie s’applique. Mais dans les faits ça risque d’être compliqué.

  2. Confus

    A voir la page de la console, le colis est envoyé de France alors est ce une certitude que la boite ne soit pas européenne ?

    Répondre
    1. Sebastien

      Il faut partir du principe que c’est une boite étangère, si c’est une boîte européene tant mieux. Mais ca m’étonnerait beaucoup. D’après le commentaire de Laurent publié en dessous c’est en chinois.

  3. Laurent

    J’ai commandé la mienne à 385€ sur aliexpres le mois dernier. Colis bien emballé. Reçu en 4-5 jours par DPD.
    La boite est en chinois mais la console fontctionne nickel. Les menus sont en français. Un adaptateur EU est fourni pour la prise electrique.

    Répondre
    1. Sebastien

      Salut, merci pour ton retour. Ton colis était parti de où ? de France ?
      Peux tu m’envoyer une photo de la boite stp ? (mon mail : seb bh fr )

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.47

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.135

Gom Media Player 2.3.113.5383

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Singles Day : CDiscount vous offre 11€ de réduction…

Sebastien

L’iPhone 16e à un prix jamais vu pour le Singles Day : 489€ !

Pour le Singles Day : recevez 5€ ou 30€ de remise sur Rakuten

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés pour le Singles Day…

Derniers tests

Guide pratique : Comment installer facilement Windows…

Sebastien

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Derniers téléchargements

Opera One 123.0.5669.47

Sebastien

Google Chrome 142.0.7444.135

Gom Media Player 2.3.113.5383

Thunderbird 144.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Singles Day : CDiscount vous offre 11€ de réduction…

Sebastien

L’iPhone 16e à un prix jamais vu pour le Singles Day : 489€ !

Pour le Singles Day : recevez 5€ ou 30€ de remise sur Rakuten

Bon Plan : plusieurs mini pc à prix cassés pour le Singles Day…