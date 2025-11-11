Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World est dispo à 355€ pour le Singles Day
A l’occasion du Single Days, la Nintendo Switch 2 voit son prix dégringoler fortement sur Aliexpress. En effet, en cumulant à la fois promotion, code promo et remise Paypal la dernière console hybride de Nintendo devient beaucoup plus accessible.
A l’occasion du Singles Day dont on parlait dans cette actualité, la Nintendo Switch 2 voit son prix dégringoler fortement sur Aliexpress. En effet, en cumulant à la fois promotion, code promo et remise Paypal la dernière console hybride de Nintendo devient beaucoup plus accessible.
Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World qu’on trouve actuellement à 454,90€ sur Amazon.fr ne coûte plus que 355,57€ sur Aliexpress en indiquant le code promo S11FR60 et en réglant par Paypal pour bénéficier de 33€ de réduction supoplémentaire.
- Pack Nintendo Swich 2 + Mario Kart World à 355,57€ sur Aliexpress avec le code promo S11FR60 + 33€ de remise avec le paiement par Paypal.
Le pack comprend la console Nintendo Switch 2 et le jeu Mario Kart World en version import. Le packaging est sûrement en chinois ou en japonais mais la console est en tout point identique à la console européenne vendue 100€ de plus dans l’hexagone.
Je ne m’y aventurais pas !
Comment ça se passe en cas de demande de SAV, vu le packaging/numéro de série qui doit orienter vers l’ASIE ?
J’imagine mal NOE prendre en compte les demandes de sav d’une console qui ne vient même pas d’Europe !
Salut, le SAV c’est effectivemnent le point noir. En principe la garantie s’applique. Mais dans les faits ça risque d’être compliqué.
A voir la page de la console, le colis est envoyé de France alors est ce une certitude que la boite ne soit pas européenne ?
Il faut partir du principe que c’est une boite étangère, si c’est une boîte européene tant mieux. Mais ca m’étonnerait beaucoup. D’après le commentaire de Laurent publié en dessous c’est en chinois.
J’ai commandé la mienne à 385€ sur aliexpres le mois dernier. Colis bien emballé. Reçu en 4-5 jours par DPD.
La boite est en chinois mais la console fontctionne nickel. Les menus sont en français. Un adaptateur EU est fourni pour la prise electrique.
Salut, merci pour ton retour. Ton colis était parti de où ? de France ?
Peux tu m’envoyer une photo de la boite stp ? (mon mail : seb bh fr )