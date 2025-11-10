Une cargaison de promos Aliexpress durant le Singles Day

Le 11-11 est une journée de promotions un peu spéciale qui initialement prend ses racines en Chine. Durant cette journée promotionnelle qui porte également le nom de Singles Day, les enseignes proposent de nombreux produits à prix réduits.

Le site Aliexpress participe évidemment à cette journée commerciale en multipliant les promotions et les offres attractives. L’enseigne profite également de cet événement pour mettre à disposition une série de codes promos afin de vous aider à réaliser de bonnes affaires.

Dès le 11 novembre à 00h00, plusieurs codes promos sont disponibles sur Aliexpress, ils permettent d’obtenir de 3€ à 85€ de réduction sur votre panier en fonction du montant de vos achats.

Toutes les promos d’Aliexpress

Liste des codes promos actifs le 11.11 dès 00h00 :

3€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR03 ou 11FR03

ou 5€ de remise dès 29€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR05 ou 11FR05

ou 12€ de remise dès 69€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR12 ou 11FR12

ou 20€ de remise dès 129€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR20 ou 11FR20

ou 40€ de remise dès 249€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR40 ou 11FR03

ou 60€ de remise dès 369€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR60 ou 11FR03

ou 75€ de remise dès 469€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR75 ou 11FR03

ou 85€ de remise dès 549€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR85 ou 11FR85

A noter que ces codes sont valables sur l’ensemble du site Aliexpress. Vous pouvez les appliquer sur différentes catégories de produits, que ce soit du matériel informatique, du high tech, des vêtements, des accessoires, etc…

20€ ou 33€ de réduction de plus avec Paypal

Petit plus et non des moindres : En réglant votre commande avec Paypal, vous pouvez également obtenir 20€ de remise supplémentaire sur les commandes d’au moins 199€ d’achats et 33€ de remise sur les commandes d’au moins 299€ d’achats.