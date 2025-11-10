Une cargaison de promos Aliexpress durant le Singles Day

Une cargaison de promos chez Aliexpress durant le Singles Day

Le 11-11 est une journée de promotions un peu spéciale qui initialement prend ses racines en Chine. Durant cette journée promotionnelle qui porte également le nom de Singles Day, les enseignes proposent de nombreux produits à prix réduits.

Le site Aliexpress participe évidemment à cette journée commerciale en multipliant les promotions et les offres attractives. L’enseigne profite également de cet événement pour mettre à disposition une série de codes promos afin de vous aider à réaliser de bonnes affaires.

Dès le 11 novembre à 00h00, plusieurs codes promos sont disponibles sur Aliexpress, ils permettent d’obtenir de 3€ à 85€ de réduction sur votre panier en fonction du montant de vos achats.

Liste des codes promos actifs le 11.11 dès 00h00 :

  • 3€ de remise dès 15€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR03 ou 11FR03
  • 5€ de remise dès 29€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR05 ou 11FR05
  • 12€ de remise dès 69€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR12 ou 11FR12
  • 20€ de remise dès 129€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR20 ou 11FR20
  • 40€ de remise dès 249€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR40 ou 11FR03
  • 60€ de remise dès 369€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR60 ou 11FR03
  • 75€ de remise dès 469€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR75 ou 11FR03
  • 85€ de remise dès 549€ d’achats sur Aliexpress avec S11FR85 ou 11FR85

A noter que ces codes sont valables sur l’ensemble du site Aliexpress. Vous pouvez les appliquer sur différentes catégories de produits, que ce soit du matériel informatique, du high tech, des vêtements, des accessoires, etc…

20€ ou 33€ de réduction de plus avec Paypal

Petit plus et non des moindres : En réglant votre commande avec  Paypal, vous pouvez également obtenir 20€ de remise supplémentaire sur les commandes d’au moins 199€ d’achats et 33€ de remise sur les commandes d’au moins 299€ d’achats.

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

