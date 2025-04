Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2 Gen2)

Pages: 1 2 3

Le Kingston XS1000 vient d’arriver à la rédaction ! Le XS1000 est un SSD portable qui existe sur le marché depuis septembre 2023. C’est un SSD portable qui se veut à la fois abordable mais aussi très compact et donc facilement transportable.

Le genre de petit accessoire qu’il peut être utile d’avoir toujours auprès de soi pour trimballer facilement des données et des fichiers (photos, vidéos, documents divers, etc…). A noter que le XS1000 existe en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To.

Pour les besoins de cet article c’est le modèle 1 To qui a été utilisé.

Présentation

Comme vous pouvez le voir, le Kingston XS1000 est livré dans une petite boîte en carton dans laquelle on trouve le SSD, un câble USB C vers USB A ainsi qu’un adaptateur USB C mâle vers USB A femelle.

Grâce à ce dernier, le SSD peut être utilisé sur n’importe quelle machine, qu’elle soit récente (en USB C) ou un peu plus ancienne (en USB A). Il est également possible de connecter le SSD à un smartphone ou à une tablette équipé d’un port USB C dont la capacité n’est pas suffisante pour votre usage. Vous pouvez ainsi étendre la capacité de stockage de l’appareil à 1 To.

Voilà le contenu de la boîte :

Très compact, le XS1000 mesure 69,54 mm de long sur 32,58 mm de large pour 13,5 mm d’épaisseur. Il pèse 28 grammes. On peut l’emporter facilement avec soi durant les déplacements et les voyages. Il suffit de le placer dans une poche ou dans un sac pour qu’il se montre très discret. Malgré sa petite taille il en a sous le capot… non seulement en terme d’espace de stockage mais aussi en terme de performances.

En effet, le Kingston XS1000 est équipé d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ce qui lui permet d’offrir des débits pouvant aller jusqu’à 1.050 Mo/s en lecture et jusqu’à 1.000 Mo/s en éciture d’après le faricant. C’est ce que l’on va vérifier durant nos tests…