Un nouveau SSD portable : le Kingston XS1000

Kingston agrandit sa gamme de SSD portable avec un nouveau modèle : le Kingston XS1000. Ce nouvel appareil est ni plus ni moins qu’une version allégée du XS2000 lancé en septembre 2021.

En effet, si le XS2000 profitait d’une connectique USB 3.2 Gen2x2 lui permettant d’atteindre des débits de 2.000 Mo/s en lecture/écriture, le XS1000 doit se contenter d’une interface USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) qui lui confère des débits de 1.050 Mo/s en lecture et 1.000 Mo/s en éciture.

Le XS1000 et XS2000 ont en commun le même form factor et les mêmes mensurations, à savoir qu’ils mesurent tous les deux : 69,54 x 32,58 x 13,5 mm et pèsent 28 grammes. Le XS1000 de démarque toutefois par le coloris de sa coque qui est toute noire.

Le Kingston XS1000 est proposé en deux capacités de stockage : 1 To et 2 To que l’on peut déjà trouver aux tarifs respectifs de 84,95€ et 139,96€ sur Amazon.fr.