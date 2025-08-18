Pour la rentrée, Aliexpress sort le grand jeu et dégaine une flopée de codes promos

Finies les vacances ! La rentrée approche à grands pas et pour l’occasion Aliexpress lance ses promos de la rentrée. Jusqu’au 27 août vous pouvez obtenir jusqu’à 80% de remise sur certains produits.

Bons Plans
par Sebastien
Finies les vacances ! La rentrée approche à grands pas et pour l’occasion Aliexpress lance ses promos de la rentrée. Jusqu’au 27 août vous pouvez obtenir jusqu’à 80% de remise sur certains produits. Et en plus de ça Aliexpresss propose une flopée de codes promos pour faciliter vos achats.

Grâce aux cocdes ci-dessous, vous pouvez obtenir de 2€ à 60€ de réduction ;

  • 2€ de remise dès 10€ d’achats avec le code FRBS02
  • 3€ de remise dès 15€ d’achats avec le code FRBS03
  • 5€ de remise dès 30€ d’achats avec le code FRBS05
  • 10€ de remise dès 69€ d’achats avec le code FRBS10
  • 15€ de remise dès 99€ d’achats avec le code FRBS15
  • 25€ de remise dès 139€ d’achats avec le code FRBS25
  • 35€ de remise dès 199€ d’achats avec le code FRBS35
  • 45€ de remise dès 269€ d’achats avec le code FRBS45
  • 55€ de remise dès 349€ d’achats avec le code FRBS55
  • 60€ de remise dès 429€ d’achats avec le code FRBS60

Pour la rentrée, Aliexpress dégaine une flopée de codes promos

