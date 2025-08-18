Pour la rentrée, Aliexpress dégaine une flopée de codes promos

Pour la rentrée, Aliexpress sort le grand jeu et dégaine une flopée de codes promos
Finies les vacances ! La rentrée approche à grands pas et pour l’occasion Aliexpress lance ses promos de la rentrée. Jusqu’au 27 août vous pouvez obtenir jusqu’à 80% de remise sur certains produits. Et en plus de ça Aliexpresss propose une flopée de codes promos pour faciliter vos achats.
Grâce aux cocdes ci-dessous, vous pouvez obtenir de 2€ à 60€ de réduction ;
- 2€ de remise dès 10€ d’achats avec le code FRBS02
- 3€ de remise dès 15€ d’achats avec le code FRBS03
- 5€ de remise dès 30€ d’achats avec le code FRBS05
- 10€ de remise dès 69€ d’achats avec le code FRBS10
- 15€ de remise dès 99€ d’achats avec le code FRBS15
- 25€ de remise dès 139€ d’achats avec le code FRBS25
- 35€ de remise dès 199€ d’achats avec le code FRBS35
- 45€ de remise dès 269€ d’achats avec le code FRBS45
- 55€ de remise dès 349€ d’achats avec le code FRBS55
- 60€ de remise dès 429€ d’achats avec le code FRBS60