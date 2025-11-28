Black Friday 2025 : le récap des meilleures offres sur Bhmag

Black Friday 2025 : le récap des meilleures offres dénichées sur Bhmag
Durant le Black Friday, de nombreux produits sont en promotion sur le net. Voici un récapitulatif des meilleures offres dénichées sur le web.
Durant le Black Friday, de nombreux produits sont en promotion sur le net. Voici un récapitulatif des meilleures offres dénichées sur le web. Vous trouverez dans ce récap du matériel informatique et high tech, du stockage, ainsi que des consoles, des accessoires connectés et du matériel réseau.
CODES PROMOS
- Aliexpress : des codes promos offrant de 2€ à 150€ de remise
- CDiscount : 15€ de remise dès 129€ d’achats avec le code 15DES129
- CDiscount : 25€ de remise dès 249€ d’achats avec le code 25DES249
- Rakuten : 15€ de remise dès 119€ d’achats avec le code BLACK15
- Rakuten : 40€ de remise dès 499€ d’achats avec le code BLACK40
- Rakuten : 150€ de remise dès 1999€ d’achats avec le code BLACK150
STOCKAGE
- SSD M.2. Crucial P310 4 To à 219,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. Crucial P710 1 To à 134,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. Crucial T710S 1 To à 113,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. Samsung 9100 Pro 4 To à 348,99€ sur Amazon.fr
- SSD M.2. WD Black SN8100 Pro 4 To à 145€ sur Amazon.fr
- disque dur Seagate IronWolf 4 To à 111,99€ sur Amazon.fr
- disque dur Seagate IronWolf 6 To à 156,99€ sur Amazon.fr
- disque dur Seagate IronWolf Pro 8 To à 189,99€ sur Amazon.fr
- disque dur portable LaCie Rugged Mini 1 To à 72,99€ sur Amazon.fr
- disque dur portable LaCie Rugged Mini 2 To à 95,99€ sur Amazon.fr
- disque dur portable LaCie Rugged Mini 4 To à 172,84€ sur Amazon.fr
- disque dur portable LaCie Rugged Mini 5 To à 151,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 1 To à 99,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 2 To à 168,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 4 To à 287,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 6 To à 398,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 8 To à 529,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 Pro noir 1 To à 119,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 Pro noir 2 To à 179,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 Pro noir 4 To à 324,99€ sur Amazon.fr
- SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 22,12€ sur Amazon.fr
- SDXC PNY Elite X Pro 90 64 Go à 45,99€ sur Amazon.fr
- SDXC PNY Elite X Pro 90 128 Go à 84,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Samsung Sonic Pro Plus 512 Go à 48,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Samsung Sonic Pro Plus 1 To à 97,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Samsung Pro Ultimate 256 Go à 28,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Samsung Pro Ultimate 512 Go à 50,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk 256 Go « Nintendo Switch » à 26,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk 1 To « Pokemon Ronflex » à 111,49€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 15,54€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Ultra 256 Go à 22,98€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Ultra 512 Go à 39,86€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Ultra 1 To à 67,49€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 16,88€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme 1 To à 119,88€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 64 Go à 13,69€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 21,49€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 256 Go à 32,79€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 512 Go à 47,06€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 1 To à 119,59€ sur Amazon.fr
- micro SDXC SanDisk Extreme Pro 2 To à 205,09€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Lexar Play 128 Go à 14,02€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Lexar Play 256 Go à 26,88€ sur Amazon.fr (voir notre test)
- micro SDXC Lexar Play 512 Go à 53€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Utra Dual USB 256 Go à 23€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Extreme Pro 128 Go à 41,59€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Utra 128 Go à 14,39€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Utra 256 Go à 21,89€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Ultra Fit 128 Go à 15,18€ sur Amazon.fr (voir notre test)
- clé usb SanDisk Ultra Fit 256 Go à 22,97€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Ultra Fit 512 Go à 42,94€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X9 2 To à 239,99€ sur Amazon.fr
- disque dur externe WD Elements Desktop 16 To à 319,99€ sur Amazon.fr
- disque dur externe WD Elements Desktop 20 To à 379,99€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies UGREEN DXP2800 à 27.9,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DXP4800 à 439,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DXP4800 Plus à 559,99€ sur Amazon.fr
- NAS 6 baies UGREEN DXP6800 Pro à 899,99€ sur Amazon.fr
- NAS 8 baies UGREEN DXP8800 Plus à 1.124,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies (pour SSD M.2.) UGREEN DXP480T Plus à 749,99€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies UGREEN DH2300 à 167,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DH4300 Plus à 322,99€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies TERRAMAster F2-425 Plus à 309,59€ sur Amazon.fr (avec le coupon de remise)
ACCESOIRES PC
- souris Razer DeathAdder Essential à 18,93€ sur Amazon.fr
- souris Logitech M220 à 12,34€ sur Amazon.fr
- clavier + souris Logitech MK540 à 29,99€ sur Amazon.fr
- clavier HyperX Alloy RGB à 39,99€ sur Amazon.fr
- clavier Corsair K70 Max RGX à 135,99€ sur Amazon.fr
- clavier Logitech G213 Prodigy à 34,99€ sur Amazon.fr
- clavier Logitech G413 SE à 49,99€ sur Amazon.fr
- clavier Cherry KC 1000 à 16,11€ sur Amazon.fr
- clavier Corsair K55 RG Pro à 45,59€ sur Amazon.fr
- moniteur 24″ BenQ GW2490E à 89,99€ sur Amazon.fr
PC / MAC PORTABLES
- ACER Aspire A16-71M-59ZC à 569€ sur Amazon.fr
- ASUS Vivobook 15 S1502YA-NJ679W à 489€ sur Amazon.fr
- DELL DC15250 à 429€ sur Amazon.fr
- LENOVO IdeaPad 16IRH10 à 589,99€ sur Amazon.fr
- LENOVO IdeaPad 16IRH10 à 469,99€ sur Amazon.fr
- ALIENWARE Aurora PC AC16251-16 à 1.649€ sur Amazon.fr
- LENOVO LOQ 15IRX10 à 949,99€ sur Amazon.fr
- Apple Macbook Air 13 pouces à 899€ sur Amazon.fr
- Apple Macbook Air 15 pouces à 1.189€ sur Amazon.fr
- LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1049,99€ sur CDiscount avec le code promo « PC50 »
TABLETTES & SMARTPHONES
- Apple iPad 11 128 Go à 348,14€ sur Amazon.fr
- Apple iPad Air 128 Go à 539,10€ sur Amazon.fr
- Apple iPhone 16e 128 Go à 599€ sur Amazon.fr
- Apple iPhone 16e 128 Go noir à 499,99€ sur Rakuten
- Apple iPhone 16e 128 Go blanc à 499,99€ sur Rakuten
TV / AUDIO / VIDEO
- casque bluetooth Sony WH1000XM4 à 217€ sur Amazon.fr
- casque filaire Belkin Soundform Mini noir à 11,98€ sur Amazon.fr
- casque Logitech G Pro X à 99,99€ sur Amazon.fr
- casque Logitech G435 Lightspeed à 29,99€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods 4 avec réduction de bruit à 169€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods 4 sans réduction de bruit à 109€ sur Amazon.fr
- écouteurs Apple AirPods Pro 2 à 209,99€ sur Amazon.fr
- enceinte Echo Dot à 29,90€ sur Amazon.fr
- Echo Show 8 à 99,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Cube à 109,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick HD à 26,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K à 29,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K Max à 46,99€ sur Amazon.fr
LOGICIELS
- MS Office 2021 Professional Plus – 1 PC à 29,28€
- MS Office 2021 Home and Business pour Mac à 59,29€
- MS Office 2019 Professional Plus – 1 PC à 24,75€
- Windows 11 Professionnel – 1 clé à 12,28€
- Windows 11 Professionnel – 2 clés à 24,28€ (soit 12,14€/clé)
- Windows 10 Professionnel – 1 clé à 8,25€
- Bundle Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus à 40,29€
- Bundle Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus à 35,39€
- Bundle Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus à 36,54€
- Bundle Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus à 31,64€
CONSOLES
PS5 DIGITAL (console seule)
- Console PS5 Digital à 349€ sur Amazon.fr
- Console PS5 Digital à 349€ sur CDiscount
- Console PS5 Digital à 346,12€ sur PComponentes
- Console PS5 Digital à 349,99€ sur Fnac
- Console PS5 Digital à 359,99€ sur Boulanger
PS5 STANDARD (console seule)
- Console PS5 standard à 449,99€ sur Amazon.fr
- Console PS5 standard à 449€ sur CDiscount
- Console PS5 standard à 445,29€ sur PComponentes
- Console PS5 standard à 449,99€ sur Fnac
- Console PS5 standard à 449,99€ sur Boulanger
PS5 PRO (console seule)
- Console PS5 Pro à 699€ sur Amazon.fr
- Console PS5 Pro à 699€ sur CDiscount
- Console PS5 Pro à 693,22€ sur PComponentes
- Console PS5 Pro à 699,99€ sur Fnac
- Console PS5 Pro à 699,99€ sur Boulanger
Pack PS5 Standard + FC26
- PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449€ sur Amazon.fr
- PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449,99€ sur CDiscount
- PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449,99€ sur Fnac
- PS5 Standard + EA Sports FC26 à 449,99€ sur Boulanger
Nintendo Switch 2 (console seule)
- Nintendo Switch 2 à 419€ sur Amazon.fr
- Nintendo Switch 2 seule à 419€ sur Rakuten (Leclerc)
- Nintendo Switch 2 à 419,99€ sur CDiscount
- Nintendo Switch 2 à 429,99€ sur Fnac.com
Pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World
- Pack Switch 2 + Mario Kart World à 454,90€ sur Amazon.fr
- Pack Switch 2 + Mario Kart World à 454,90€ sur CDiscount
- Pack Switch 2 + Mario Kart World à 454,90€ sur Rakuten (Carrefour)
- Pack Switch 2 + Mario Kart World à 459,99€ sur Fnac.com
Pack Nintendo Switch 2 + Legendes Pokemon Z-A
- Pack Switch 2 + Legendes Pokemon Z-A à 454,90€ sur Amazon.fr
- Pack Switch 2 + Legendes Pokemon Z-A à 454,49€ sur Rakuten (Carrefour)
- Pack Switch 2 + Legendes Pokemon Z-A à 459,99€ sur Fnac.com
- Pack Switch 2 + Legendes Pokemon Z-A à 459,99€ sur CDiscount
APPAREILS CONNECTES
- thermostat Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr
- tête thermostatique Netatmo à 49,99€ sur Amazon.fr
- caméra intérieure Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
- caméra extérieure Netatmo à 159,99€ sur Amazon.fr
- caméra extérieure Netatmo avec sirène à 179,99€ sur Amazon.fr
- détecteurs d’ouverture Netatmo à 59,90€ sur Amazon.fr
- station météo Netatmo à 99,99€ sur Amazon.fr
- module additionnel intérieur à 49,99€ sur Amazon.fr
- pluviomètre Netatmo à 49,99€ sur Amazon.fr
- anémomètre Netatmo à 69,99€ sur Amazon.fr
- détecteur de fumée Netatmo à 64,99€ sur Amazon.fr
- 1 Apple AirTag à 29,99€ sur Amazon.fr
- Lot de 2 AirTag à 59,98€ sur Amazon.fr (soit 29,99€ pièce)
- Lot de 3 AirTag à 89,97€ sur Amazon.fr (soit 29,99€ pièce)
- Lot de 4 AirTag à 89€ sur Amazon.fr (soit 22,25€ pièce)
MATERIEL RESEAU
- switch TP-Link TL-SG105 (5 ports Gigabit) à 14,19€ sur Amazon.fr
- switch TP-Link LS-10005G (5 ports Gigabit) à 12,99€ sur Amazon.fr
- switch manageable TP-Link TL-SG605 (5 ports Gigabit) à 17,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEG1008M (8 ports Gigabit) à 16,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEM2007X (5 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 42,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEM2010X (8 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 64,99€ sur Amazon.fr
- switch YuanLey YS25-0402 (4 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 34,49€ sur Amazon.fr
- switch YuanLey YS25-0502 (5 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 38,99€ sur Amazon.fr (en cochant un coupon de remise)
- switch YuanLey YS25-0801 (8 ports 2,5 Gb/s et 1 port SFP+ 10 Gb/s) à 69,99€ sur Amazon.fr
- routeur TP-Link Archer AX18 (WIFI 6, 4 ports Gigabit) à 30€ sur Amazon.fr
- routeur TP-Link Archer AX58 (WIFI 6, 5 ports Gigabit) à 43,99€ sur Amazon.fr
- routeur TP-Link Archer BE550 (WIFI 7, 5 ports 2,5 Gb/s) à 159,99€ sur Amazon.fr
- routeur GLiNET GL-MT3000 (WIFI 6, 1 ports Gigabit, 1 port WAN 2,5 Gb/s) à 76,99€ sur Amazon.fr
Routeurs 5G NETGEAR
- Routeur 5G – WIF 6 NETGEAR Nighthawk M6 Pro (MR6150) à 569,90€ sur Amazon.fr (au lieu de 659,99€)
- Routeur 5G – WIF 7 NETGEAR Nighthawk M7 Pro (MR7450) à 799,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 949,99€)
Routeurs WIFI7 NETGEAR
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS100) à 99,99€ (au lieu de 149,99€)
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS200) à 189,99€ (au lieu de 209,99€)
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS300) à 229,99€ (au lieu de 264,99€)
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS500) à 349,99€ (au lieu de 452€)
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS600) à 399,49€ (au lieu de 474,99€)
- Routeur WIFI7 NETGEAR Nighthawk (RS700S) à 599,99€ (au lieu de 649,99€)
Routeurs WIFI6 NETGEAR
- Routeur WIFI6E NETGEAR Nighthawk (RAXE500) à 349,99€ (au lieu de 397€)
- Routeur WIFI6E NETGEAR Nighthawk (RAXE300) à 209,99€ (au lieu de 304€)
Switchs réseau NETGEAR
- Switch NETGEAR GS305E 5 ports non manageable (métal) à 15,24€
- Switch NETGEAR GS308 8 ports non manageable (métal) à 18,29€
- Switch NETGEAR GS108 8 ports non manageable (métal) à 29,90€
- Switch NETGEAR GS305E 5 ports manageable (métal) à 20,99€
- Switch NETGEAR GS308EV4 8 ports manageable (métal) à 27,49€
- Switch NETGEAR GS316 16 ports non manageable (métal) à 69,99€
- Switch NETGEAR GS324 24 ports non manageable (métal) à 79,99€
- Switch NETGEAR GS305PV3 avec 4 ports PoE à 49,99€
Systèmes Mesh
Orbi Série 970 : systèmes puissant et avancé libère jusqu’à 27 Gbit/s pour des performances et une couverture dans toute la maison
- Orbi 970 satellite seul (RBE970-100EUS) à 699,99€
- Orbi 972 Router + 1 Satellite (RBE972S-100EUS) à 1.099,99€
- Orbi 973 Router + 2 Satellites (RBE973S-100EUS) à 1.799,99€
Orbi Série 870 : offre des performances pour les familles qui ont besoin d’une connexion WiFi haut débit homogène dans chaque pièce en même temps
- Orbi 870 satellite seul (RBE870-100EUS) à 399,99€
- Orbi 872 Router + 1 Satellite (RBE872S-100EUS) à 699,99€
- Orbi 873 Router + 2 Satellites (RBE873S-100EUS) à 999,99€
Orbi Série 770 : une couverture parfaite de toute la maison et une connectivité sécurisée pour travailler, streamer, jouer en ligne, etc..
- Orbi 770 satellite seul (RBE770-100EUS) à 279,99€
- Orbi 772 Router + 1 Satellite (RBE772S-100EUS) à 479,99€
- Orbi 773 Router + 2 Satellites (RBE773S-100EUS) à 679,99€
Orbi Série 370 : offre une couverture fiable de toute la maison, avec de puissants outils de sécurité et de confidentialité
- Orbi 370 Router + 1 Satellite (RBE372-100EUS) à 199€
- Orbi 370 Router + 2 Satellites (RBE373-100EUS) à 284,99€