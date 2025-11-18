Synology corrige une faille de sécurité : DSM 7.3.1 Update 1

Moins d’un mois après la sortie de DSM 7.3.1, une nouvelle version de DSM est disponible en téléchargement pour les NAS Synology.

Moins d’un mois après la sortie de DSM 7.3.1, une nouvelle version de DSM est disponible en téléchargement pour les NAS Synology. Il s’agit d’une mise à jour qui porte le nom de DSM 7.3.1 Update 1.

Et comme peut le voir dans la Release Note disponible sur le site du fabricant ,la version 7.3.1-86003 Update 1 se contente de corriger une faille de sécurité, une seule. Actuellement, on n’en sait pas plus. Synology est assez avare en informations et ne fournit aucun détail conernant la vulnérabilité qui a été corrigée par cette mise à niveau.

Dans les faits, si vous possédez un NAS Synology l’installation de la mise à jour DSM 7.3.1 Update 1 est vivement recommandée sur votre appareil..

Comment installer DSM 7.3.1 Update 1 ?

Pour mettre à jour votre NAS vers DSM 7.3.1 Update 1 vous avez deux possibilités :

soit votre NAS vous propose la mise à jour, il suffit donc de se rendre dans DSM dans « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » pour installer la mise à jour.

soit votre NAS n’indique rien, vous devez alors faire une installation manuelle. Pour cela rendez-vous sur cette page pour télécharger la mise à jour correspondant à votre appareil. Puis installez la sur votre NAS en passant par le « Panneau de configuration » puis « Mise à jour et restauration » de votre NAS.

L’installation de la mise à jour de DSM 7.3.1-86003 Update 1 est assez rapide. Elle ne prend que quelques minutes. A noter qu’un redémarrage du NAS est totuefois requis pour finaliser l’installation.