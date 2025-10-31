NAS UGREEN encore plus abordables : DH2300 et DH4300 Plus

Depuis plusieurs mois, le fabricant UGREEN propose des NAS pluôt bien équipés vendus à des prix très attractifs. Ces NAS font partie de série DXP du constructeur. On a déjà eu l’occasion de parler de ces modèles à travers plusieurs bons plans. Les DXP sont performants. Ils sont équipés de processeurs Intel, ils embarquent 8 Go de RAM (voire plus) et leur connectique dispose au minimum de ports Ethernet à 2,5 Gbps et certains modèles embarquent même des ports Ethernet à 10 Gbps.

L’offre proposait jusqu’à maintenant par UGREEN était déjà assez large. Mais apparemment, le constructeur ne compte pas en rester là puisque son catalogue s’est enrichi dernièrement d’une nouvelle gamme DH. Celle-ci est composée de deux références qui se veulent encore plus abordables : le DH2300 et le DH4300 Plus, qui fonctionnent tout deux sous UGOS PRO, le système d’exploitation maison d’UGREEN.

Le DH2300 et le DH4300 Plus sont respectivement des NAS qui offrent 2 baies et 4 baies de stockage. Ils sont esthétiquement très différents des NAS DXP d’UGREEN puisque les baies de stockage sont placées à la verticale et non plus à l’horizontale comme sur les DXP ou d’ailleurs comme sur la plupart des NAS du marché (Synology, QNAP, etc..). Sur les DH*300, il faut glisser les disques durs par le dessus pour les enficher dans le NAS. C’est un peu le même principe que celui qu’on a pu observé sur la station d’accueil Orico DS200U3 qu’on a testé sur Bhmag il y a quelques temps, les racks en moins…

UGREEN NASync DH2300

Le DH2300 est animé par un SoC Rockchip RK3576 cadencé à 2,2 GHz (CPU avec 4 coeurs A72 et 4 coeurs A53 et GPU Mali G52 MC3). Il embarque 4 Go de RAM LPDDR4X (soudé et non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC). Grâce à ses deux baies de stockage, il peut potentiellement atteindre une capacité de stockage de 60 To en utilisant deux HDD de 30 To (comme le Seagate IronWolf Pro 30 To testé sur Bhmag le mois dernier). Le DH2300 supporte les modes RAID suivants : JBOD/Basic/RAID 0/RAID 1.

En terme de connectique, le DH2300 propose deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps), un port USB C lui aussi en USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et un port réseau RJ45 Gigabit. Il dispose également d’un port HDMI (compatible 4K à 60 Hz) histoire de pouvoir se connecter directement à un téléviseur ou un écran, afin de visionner photos, vidéos, films et séries.

UGREEN NASync DH4300 Plus

De son côté, le DH4300 Plus est équipé d’un SoC Rockchip RK3588 cadencé à 2 GHz (CPU avec 4 coeurs A76 et 4 coeurs A55 et GPU Mali G610 MC4). Ce NAS dispose de 8 Go de RAM LPDDR4X (soudé et non extensible) et 32 Go de mémoire flash (eMMC) pour installer l’OS. Grâce à ses quatre baies de stockage, il peut grimper à un total de 120 To de stockage en utilisant des HDD de 30 To. Il supporte les RAID : JBOD/Basic/RAID 0/RAID 1/RAID 5/RAID 6/RAID 10.

La connectique du DH4300 Plus se compose propose deux ports USB A à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), un port USB C en USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) et un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps. On trouve aussi un port HDMI 2.1 comme sur le DH2300.

Qu’en penser ?

Avec ces deux nouvelles références, UGREEN vise essentiellement le grand public. Le DH2300 et le DH4300 Plus sont des NAS d’entrée de gamme qui devraient trouver leur place chez les particuliers qui souhaitent sauvegarder leurs données et se confectionner un petit cloud maison. Ils peuvent aussi intéresser les possesseurs de vieux NAS Synology ou QNAP qui veulent moderniser leur installation en faisant l’acquisition d’un produit plus récent et sans avoir à débourser une fortune. Car il faut l’avouer le principal avantage et le principal intérêt de ces NAS est leur prix de vente vraiment très attactif. Comptez environ 200€ pour le modèle 2 baies et environ 400€ pour le modèle 4 baies. Et il y a régulièrement des promotions dessus, ce qui permet de les avoir encore moins chers.

MAJ : Au moment de rédiger cette news, le NAS 2 baies UGREEN DH2300 voit son prix passer de 209,99€ à 189,99€ sur Amazon.fr en cochant un coupon de réduction. Le DH4300 Plus est aussi référencé sur Amazon.fr mais apparemment il n’y a plus de stock pour le moment.