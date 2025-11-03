SanDisk Crayola : clés usb en forme de crayons de couleur

SanDisk Crayola : des clés usb en forme de crayons de couleur

SanDisk propose des clés usb originales qui ressemblent à des crayons de couleur. Elle sont d’ailleurs créées en partenariat avec Crayola, le célèbre fabricant de feutres et de crayons en tous genres.

Clés usb
par Sebastien
Les clés SanDisk Crayola mesurent 81, 79 x 15,75 x 17.02 mm et pèsent 10 grammes. La pointe du crayon se déclipse et laisse apparaître un port USB Type C qui répond à la nome USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). L’accessoire peut ensuite être connecté à n’importe quel appareil (PC, MAC, smartphone, tablette, etc..) qui est équipé d’une connectique USB C.

A noter que la SanDisk Crayola est une clé usb qui ressemble à un crayon de couleur. Mais attention il n’écrit pas contrairement à ce bon stylo usb qu’on a déjà eu l’occasion de tester sur Bhmag il y a fort fort longtemps. Le Crayola a juste l’esthétique d’un crayon de couleur mais pas ses fonctions.

Test du stylo Pen Disk

La clé usb Crayola de SanDisk existe en trois capaciés de stockage : 64 Go, 128 To et 256 Go. Elle est également déclinée en quatre coloris : bleu, jaune, orange et violet.

Couverte par une garantie de cinq ans, la clé usb SanDisk Crayola est disponible dès maintenant en Europe. Elle coûte 18,99€ en version 64 Go, 24,99€ en version 128 Go et 34,99€ en version 256 Go, ce qui paraît tout de même assez cher pour de telles capacités de stockage.

