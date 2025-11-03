SanDisk Crayola : clés usb en forme de crayons de couleur

SanDisk propose des clés usb originales qui ressemblent à des crayons de couleur. Elle sont d’ailleurs créées en partenariat avec Crayola, le célèbre fabricant de feutres et de crayons en tous genres.

Les clés SanDisk Crayola mesurent 81, 79 x 15,75 x 17.02 mm et pèsent 10 grammes. La pointe du crayon se déclipse et laisse apparaître un port USB Type C qui répond à la nome USB 3.2 Gen1 (5 Gbps). L’accessoire peut ensuite être connecté à n’importe quel appareil (PC, MAC, smartphone, tablette, etc..) qui est équipé d’une connectique USB C.

A noter que la SanDisk Crayola est une clé usb qui ressemble à un crayon de couleur. Mais attention il n’écrit pas contrairement à ce bon stylo usb qu’on a déjà eu l’occasion de tester sur Bhmag il y a fort fort longtemps. Le Crayola a juste l’esthétique d’un crayon de couleur mais pas ses fonctions.

La clé usb Crayola de SanDisk existe en trois capaciés de stockage : 64 Go, 128 To et 256 Go. Elle est également déclinée en quatre coloris : bleu, jaune, orange et violet.

Couverte par une garantie de cinq ans, la clé usb SanDisk Crayola est disponible dès maintenant en Europe. Elle coûte 18,99€ en version 64 Go, 24,99€ en version 128 Go et 34,99€ en version 256 Go, ce qui paraît tout de même assez cher pour de telles capacités de stockage.