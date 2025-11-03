Kingston ajoute une version 8 To à son SSD Fury Renegade G5

Le Fury Renegade G5 de Kingston est un SSD M.2. PCie 5.0 lancé en avril 2025. Aujourd’hui, une capacité de 8 To débarque.

Disques SSD
par Sebastien
0

Le Fury Renegade G5 de Kingston est un SSD M.2. PCie 5.0 haut de gamme qui a été lancé en avril 2025 en trois capacité de stockage : 1 To, 2 To et 4 To.

Aujourd’hui, le fabricant annonce que ce petit bolide est désormais décliné avec une capacité de 8 To afin de satisfaire les utilisateurs les  plus gourmands.

Pour information le Fury Renegade G5 profite d’une interface PCI Express 5.0 4x, il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Silicon Motion SM2508.

Kingston ajoute une version 8 To à son SSD Fury Renegade G5

Voilà le détail des différents SSD :

  • Fury Renegade G5 1 To : 14.200 Mo/s en lecture, 14.100 Mo/s en écriture (2200K/2150K iOPs)
  • Fury Renegade G5 2 To : 14.700 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs)
  • Fury Renegade G5 4 To : 14.800 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs)
  • Fury Renegade G5 8 To : 14.800 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs)

Le Fury Renegade G5 est couvert par une garantie de cinq ans. En terme d’endurance il atteint 1 PBW sur le modèle 1 To, 2 PBW sur le modèle 2 To et 4 PBW sur le modèle 4 To 8 PVW poue lz modèle 8 To

Le SSD est disponibleau prix de 144,99€ sur Amazon.fr en version 1 To, 228,60€ en version 2 To, 478,41€ en version 4 To et 1048€ en version 8 To

Sebastien 20319 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

