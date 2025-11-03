Le Fury Renegade G5 de Kingston est un SSD M.2. PCie 5.0 lancé en avril 2025. Aujourd’hui, une capacité de 8 To débarque.

Kingston ajoute une version 8 To à son SSD Fury Renegade G5

Le Fury Renegade G5 de Kingston est un SSD M.2. PCie 5.0 haut de gamme qui a été lancé en avril 2025 en trois capacité de stockage : 1 To, 2 To et 4 To.

Aujourd’hui, le fabricant annonce que ce petit bolide est désormais décliné avec une capacité de 8 To afin de satisfaire les utilisateurs les plus gourmands.

Pour information le Fury Renegade G5 profite d’une interface PCI Express 5.0 4x, il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur Silicon Motion SM2508.

Voilà le détail des différents SSD :

Fury Renegade G5 1 To : 14.200 Mo/s en lecture, 14.100 Mo/s en écriture (2200K/2150K iOPs)

14.200 Mo/s en lecture, 14.100 Mo/s en écriture (2200K/2150K iOPs) Fury Renegade G5 2 To : 14.700 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs)

14.700 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs) Fury Renegade G5 4 To : 14.800 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs)

14.800 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs) Fury Renegade G5 8 To : 14.800 Mo/s en lecture, 14.000 Mo/s en écriture (2200K/2200K iOPs)

Le Fury Renegade G5 est couvert par une garantie de cinq ans. En terme d’endurance il atteint 1 PBW sur le modèle 1 To, 2 PBW sur le modèle 2 To et 4 PBW sur le modèle 4 To 8 PVW poue lz modèle 8 To

Le SSD est disponibleau prix de 144,99€ sur Amazon.fr en version 1 To, 228,60€ en version 2 To, 478,41€ en version 4 To et 1048€ en version 8 To