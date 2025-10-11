Pour 100 balles t'as plus rien ? Si ce mini pc coûte 100€

Un mini pc plutôt sympa est dispo pour seulement 100€. Evidemment, à ce tarif ce n’est pas une bête de course mais un bon PC bureautique et multimédia.

Pour 100 balles t’as plus rien ? Et bien si… ce mini pc coûte 100€ ! Et il est parfait pour de la bureautique

Actuellement, il est possible de dégoter un mini pc plutôt sympa pour seulement 100€. Evidemment, à ce tarif ce n’est pas une bête de course avec laquelle vous allez faire tourner les derniers jeux AAA. C’est plutôt une machine idéale pour des tâches bureautique et multimédia comme par exemple regarder des vidéos en streaming, des films et des séries.

Un autre usage plutôt sympathique : si vous aimez le rétrogaming, ce mini pc peut également vous servir comme plateforme de jeux rétro. Equipé d’une distributions comme Recalbox ou Batocera, vous pourrez redécouvrir totues les consoles d’antan et tous les jeux qui ont bercé votre enfance. A titre d’informations, lors de note test d’une machine équivalente, le mini pc NiPoGi AK2 Plus, équipée d’un processeur un poil moins performant (le Intel N100) et on avait pu émuler jusqu’à la WII U et la PS2. On peut donc espérer un peu plus de puissance sur cette nouvelle machine.

MLSSE G2 Pro à 100,40€sur Aliexpress avec le code promo « FRHS009 »

En effet, le mini pc MLSSE G2 Pro est équipé d’un processeur quad core Intel N150 (Alder Lake-N) cadencé à 3,6 GHz. Il intégre une puce graphique Intel Graphics 630 cadencée à 1 GHz. La machine embarque 12 Go de mémoire vive (DDR5) et elle dispose d’un SSD M.2. offrant 512 Go de stockage. Apparemment, le SSD est un modèle M.2. SATA au format 2242. Il sera probablement moins performant qu’un SSD PCIe NVMe récent mais il fera amplement l’affaire pour les tâches qu’on lui demande, à savoir bureautique, multimédia, etc..

Le MLSSE G2 Pro est un mini ordinateur assez compact qui mesure 87 mm x 87 mm de côté sur 39 mm d’épaisseur et qui pèse seulement 200 grammes. Vu ses mensurations réduites, il ne prend pas beaucoup de place sur un bureau.

Mieux encore, il est possible de le fixer au dos d’un écran ou même d’un téléviseur (via le support VESA) afin qu’il prenne encore moins de place.

Sa connectique se compose de : deux ports Ethernet RJ45 Gigabit, deux prises HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, trois ports USB 3.0 et une prise jack pour brancher un casque.Un port USB C est aussi présent mais il sert à alimenter l’appareil via l’alimentation secteur fourni dans le package. Pour se connecter sans fil : le support du WIFI 5 (802.11ac) et du Bluetooth 4.2 sont présents. A noter que Windows 11 est livré préinstallé sur la machine.

Le mini pc MLSSE G2 Pro s’affiche actuellement au prix de 109,40€ sur Aliexpress et il est possible de réduire son prix en indiquant le code promo FRHS009 qui offre 9€ de réduction. Soit un prix final de 100,40€ ce qui est vraiment pas pas mal pour une petite machine bureautique assez homogène.

MLSSE G2 Pro à 100,40€sur Aliexpress avec le code promo « FRHS009 »

Voilà une vue éclatée de la bête :