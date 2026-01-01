Nouvel an 2026 : MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,25€

Mettez à jour votre PC en 2026 avec les licences à vie de MS Office 2021 et Windows 11 dispo dès 12,25€
Godeal24 vous propose une offre exceptionnelle durant les promos du Nouvel An 2026 : bénéficiez d’un accès à vie à Microsoft Office et Windows 11 Pro à partir de 12,25€ seulement.
Ce début d’année est le moment idéal pour moderniser votre équipement informatique et optimiser votre productivité. Que vous travailliez à domicile, étudiiez ou gériez des tâches personnelles, Microsoft Office et Windows 11 Pro sont les piliers d’une configuration informatique moderne et performante.
Godeal24 vous propose une offre exceptionnelle durant les promos du Nouvel An 2026 : bénéficiez d’un accès à vie à Microsoft Office et Windows 11 Pro à partir de 12,25€ seulement (voire même 10€ pièce si achat de 5 clés). Cette offre vous permet de réaliser des économies imbattables sur les logiciels qui transformeront votre expérience PC en 2026. MS Office Professionnel 2021 est disponible dès maintenant au prix exceptionnel de 30,25€ (au lieu de 249€).
Microsoft Office 2021 reste la suite de référence pour les professionnels comme pour les utilisateurs occasionnels. De Word et Excel à PowerPoint et Outlook, ces applications sont la référence en matière de productivité depuis des décennies. Avec la licence à vie, vous bénéficiez d’un accès complet à la suite sans vous soucier des frais récurrents. N’attendez pas que les prix remontent ! Payez une seule fois et vous êtes tranquille pour une utilisation à vie !
Profitez d’offres exceptionnelles sur Microsoft Office 2021 pour le Nouvel An !
- MS Office 2021 Professional Plus – 1 PC à 30,25€
- MS Office 2021 Home and Business pour Mac à 49,99€
- MS Office 2021 Professional Plus – 2 clés à 58,50€ (soit 29,25€/clé)
- MS Office 2021 Professional Plus – 3 clés à 79,25€ (soit 26,42€/clé)
- MS Office 2021 Professional Plus – 5 PC à 127,25€ (soit 25,45€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus – 1 PC à 24,75€
- MS Office 2019 Home and Business pour Mac à 39,29€
- MS Office 2019 Professional Plus – 2 clés à 46,25€ (soit 23,13€/clé)
- MS Office 2016 Professional Plus – 1PC à 18,29€
- MS Office 2024 Home pour PC/MAC à 149€ (au lieu de 299€)
En ce moment, Windows 11 Professionnel est disponible à seulement 12,25€ (au lieu de 199€) durant les promotions du Nouvel An. Ce système d’exploitation performant offre une interface utilisateur moderne et intuitive, conçue pour une navigation aisée et un design élégant. Pour booster votre productivité, il intègre des fonctionnalités telles que les dispositions dynamiques et la saisie vocale améliorée. Créez un environnement de travail sur mesure et personnalisé. Et si vous êtes pressé, laissez Copilot, l’assistant intelligent, s’en charger. Ces offres exceptionnelles sont éphémères ! À ce prix-là, les licences partent vite : n’attendez pas !
Mettez à jour votre PC avec le dernier Windows dispo dès 10€
- Windows 11 Professionnel – 1 clé à 12,25€
- Windows 11 Professionnel – 2 clés à 24,25€ (soit 12,12€/clé)
- Windows 11 Professionnel – 3 clés à 35,25€ (soit 11,75€/clé)
- Windows 11 Professionnel – 5 clés à 53,25€ (soit 10,65€/clé)
- Windows 11 Home – 1 clé à 12,15€
- Windows 10 Professionnel – 1 clé à 8,25€
- Windows 10 Professionnel – 2 clés à 14,25€ (soit 7,12€/clé)
- Windows 10 Professional – 5 clés à 34,15€ (soit 6,83€/clé)
- Windows 10 Home à 8,15€
- Windows 10 Home – 2 clés à 14,45€ (soit 7,24€/clé)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC à 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 PC à 12.25€
Des bundles économiques avec 62% de remise avec le code GG62
- Bundle Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus à 41,29€
- Bundle Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus à 37,20€
- Bundle Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus à 36,54€
- Bundle Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus à 31,64€
- MS Project Professional 2024 à 49,99€
- MS Visio Professional 2024 à 45,99€
Jusqu’à 50% de réduction sur d’autres Windows et Office avec le code promo GG50
- Windows Server 2025 Standard à 31,49€
- Windows Server 2022 Standard à 26,13€
- Windows Server 2019 Standard à 25,01€
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC à 9.14€
A propos de notre partenaire Godeal24
La principale vocation de Godeal24 est de rendre les logiciels officiels plus accessible possibles grâce à des tarifs ultra compétitifs et une procédure d’achat simplifié. Godeal24 ne sacrifie jamais la qualité au profit du prix. Avant d’utiliser votre clé, vous devez télécharger le logiciel depuis le site web officiel et l’activer, ce qui garantit l’authenticité du logiciel acheté. En cas de souci, contactez l’assistance technique gratuite ! Grâce à son excellent service client et à ses clés de qualité à prix avantageux, Godeal24 a obtenu l’excellente note de 4,8/5 sur Trustpilot.
Pour contacter Godeal24 : service@godeal24.com