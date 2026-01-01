Mettez à jour votre PC en 2026 avec les licences à vie de MS Office 2021 et Windows 11 dispo dès 12,25€

Godeal24 vous propose une offre exceptionnelle durant les promos du  Nouvel An 2026 : bénéficiez d’un accès à vie à Microsoft Office et Windows 11 Pro à partir de 12,25€ seulement.

Ce début d’année est le moment idéal pour moderniser votre équipement informatique et optimiser votre productivité. Que vous travailliez à domicile, étudiiez ou gériez des tâches personnelles, Microsoft Office et Windows 11 Pro sont les piliers d’une configuration informatique moderne et performante.

Godeal24 vous propose une offre exceptionnelle durant les promos du  Nouvel An 2026 : bénéficiez d’un accès à vie à Microsoft Office et Windows 11 Pro à partir de 12,25€ seulement (voire même 10€ pièce si achat de 5 clés). Cette offre vous permet de réaliser des économies imbattables sur les logiciels qui transformeront votre expérience PC en 2026. MS Office Professionnel 2021 est disponible dès maintenant au prix exceptionnel de 30,25€ (au lieu de 249€).

Microsoft Office 2021 reste la suite de référence pour les professionnels comme pour les utilisateurs occasionnels. De Word et Excel à PowerPoint et Outlook, ces applications sont la référence en matière de productivité depuis des décennies. Avec la licence à vie, vous bénéficiez d’un accès complet à la suite sans vous soucier des frais récurrents. N’attendez pas que les prix remontent ! Payez une seule fois et vous êtes tranquille pour une utilisation à vie !

Nouvel an 2026 : MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,25€

Profitez d’offres exceptionnelles sur Microsoft Office 2021 pour le Nouvel An !

Nouvel an 2026 : MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,25€

En ce moment, Windows 11 Professionnel est disponible à seulement 12,25€ (au lieu de 199€) durant les promotions du Nouvel An. Ce système d’exploitation performant offre une interface utilisateur moderne et intuitive, conçue pour une navigation aisée et un design élégant. Pour booster votre productivité, il intègre des fonctionnalités telles que les dispositions dynamiques et la saisie vocale améliorée. Créez un environnement de travail sur mesure et personnalisé. Et si vous êtes pressé, laissez Copilot, l’assistant intelligent, s’en charger. Ces offres exceptionnelles sont éphémères ! À ce prix-là, les licences partent vite : n’attendez pas !

Mettez à jour votre PC avec le dernier Windows dispo dès 10€

Nouvel an 2026 : MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,25€

Des bundles économiques avec 62% de remise avec le code GG62

Nouvel an 2026 : MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,25€

Jusqu’à 50% de réduction sur d’autres Windows et Office avec le code promo GG50

Nouvel an 2026 : MS Office 2021 et Windows 11 dès 12,25€

A propos de notre partenaire Godeal24

La principale vocation de Godeal24 est de rendre les logiciels officiels plus accessible possibles grâce à des tarifs ultra compétitifs et une procédure d’achat simplifié. Godeal24 ne sacrifie jamais la qualité au profit du prix. Avant d’utiliser votre clé, vous devez télécharger le logiciel depuis le site web officiel et l’activer, ce qui garantit l’authenticité du logiciel acheté. En cas de souci, contactez l’assistance technique gratuite ! Grâce à son excellent service client et à ses clés de qualité à prix avantageux, Godeal24 a obtenu l’excellente note de 4,8/5 sur Trustpilot.

Pour contacter Godeal24 : service@godeal24.com

Sebastien 20427 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

