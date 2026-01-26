Nintendo a publié sur youtube un nouveau trailer du film d’animation Super Mario Galaxy – le film dont la sortie est prévue le 1er avril 2026 dans les salles obscures françaises.

Nintendo a publié sur youtube un nouveau trailer du film d’animation Super Mario Galaxy – le film dont la sortie est prévue le 1er avril 2026 dans les salles obscures françaises. Dans ce nouvel aperçu du film, on peut découvrir Mario et Luigi dans de nouvelles aventures. On les voit d’ailleurs faire la connaissance d’un nouveau compagnon de route : Yoshi.

Le film d’animation Super Mario Galaxy – le film est la suite de Super Mario Bros – le film qui avait fait un carton lors de sa sortie au cinéma en 2023. Nuil doute que le deuxième long métrage aura également droit à son petit succès, puisque le scénario du dessin animé s’appuie sur l’histoire du jeu Super Mario Galaxy sorti sur la console Nintendo Wii en novembre 2007.

Voilà la vidéo en français :

Pour rappel, Nintendo avait déjà mis en ligne une première bande annonce en novembre dernier :