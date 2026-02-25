Après plusieurs semaines d’attente, Firefox 148 est maintenant disponible en téléchargement. Cette version était très attendue par bon nombre d’utilisateurs.

Après plusieurs semaines d’attente, Firefox 148 est maintenant disponible en téléchargement. Cette version était très attendue par bon nombre d’utilisateurs de Firefox car elle apporte (enfin) des paramètres de Contrôles de l’IA permettant de bloquer totalement (ou non) les améliorations ayant recours à l’IA utilisées par Firefox.

Le navigateur propose d’ailleurs dans sa rubrique « Contrôles de l’IA » plusieurs paramètres pouvant être activés ou désactivés en fonction de vos envies.

Bloquer les améliorations ayant recours à l’IA

Activer le blocage implique que vous ne verrez pas les améliorations par IA (nouvelles ou existantes) dans Firefox, ni les popups qui s’y rapportent. Obtenez plus de détails sur ce qui est inclus et sur la façon de gérer les fonctionnalités classiques d’apprentissage automatique, telles que les suggestions de recherche et les recommandations.

D’autres nouveautés sont également au programme comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Quoi de neuf dans Firefox 148 ?

Nouveauté

Une section « Contrôles IA » a été ajoutée aux paramètres pour gérer les fonctionnalités améliorées par l’IA.

Firefox offre désormais une meilleure prise en charge des lecteurs d’écran pour l’accès aux formules mathématiques intégrées aux PDF.

Les améliorations à distance sont désormais indépendantes des exigences de télémétrie dans les paramètres de Firefox. Vous pouvez désormais choisir de recevoir les modifications apportées au navigateur à distance, même si vous avez refusé le partage de données de télémétrie ou la participation à nos études expérimentales.

La sauvegarde Firefox est désormais disponible sous Windows 10 pour les utilisateurs qui utilisent également l’option « Effacer l’historique à la fermeture de Firefox ». Les sauvegardes n’incluent pas les données configurées pour être effacées à la fermeture de Firefox.

Les langues suivantes sont désormais disponibles pour la traduction : Traduction vers et depuis le chinois traditionnel. Traduction vers le vietnamien.

Les fonds d’écran des nouveaux onglets s’affichent désormais aussi bien sur les nouveaux onglets conteneurs que sur les nouveaux onglets par défaut.

Des correctifs

Correction d’un problème où un module linguistique pouvait se désactiver après une mise à jour majeure, ce qui entraînait l’affichage de Firefox dans une langue incorrecte.

Sous Windows, le glisser-déposer d’une image téléchargée dans Adobe Illustrator insère désormais correctement l’image au lieu de son URL.

Correctifs de sécurité divers.

Où télécharger la version 148 de Firefox ?



Firefox 148 est disponible en téléchargement sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement qui répertorie de nombreux programmes.

A noter que si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez effectuer la mise à jour directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».