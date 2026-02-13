ASUS ROG Strix Aiolos : un boîtier pour les SSD M.2 NVMe et M.2 SATA

ASUS ROG vient d’annoncer la sortie du ROG Strix Aiolos. C’est un boîtier USB qui permet d’accueillir un SSD M.2.

Disques SSD
par Sebastien 0

ASUS ROG vient d’annoncer la sortie du ROG Strix Aiolos. C’est un boîtier USB qui permet d’accueillir un SSD M.2. Il permet littéralement de transformer n’importe quel SSD M.2. en SSD portable, comme le Orico PWM2G2 testé récemment sur Bhmag.

Le ROG Strix Aiolos mesure 115,5 mm de long sur 46 mm de large et 15,12 mm d’épaisseur. Son poids est de 139 grammes. 

C’est un boîtier robuste qui est livré avec un crochet en métal et une languette en tissu afin de faciliter son transport. Le boîtier supporte aussi bien les SSD M.2 NVMe PCI Express que les SSD M.2. SATA aux formats 2242, 2260 et 2280. A noter que l’installation du SSD dans l’habitacle se fait sans outils.

ASUS ROG Strix Aiolos : boîtier pour SSD M.2 NVMe et SATA

Le ROG Strix Aiolos est équipé d’un  port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). En fonction du SSD installé dans le boîtier, on doit donc potentiellement pouvoir atteindre un débit d’environ 2.000 Mo/s comme on l’a mesuré lors du test de plusieurs SSD portables équipés de cette même interface.

Le ROG Strix Aiolos intègre une solution de refroidissement double couche. Le boîtier SSD est doté d’un coussin thermique qui aide à dissiper la chaleur dégagée par le SSD. L’extérieur est enveloppé dans un revêtement en caoutchouc de silicone liquide moulé par injection résistant à la chaleur. D’après le fabricant, cela aide la couche extérieure à rester fraîche et contribue également à la protection contre la poussière et les taches.

ASUS ROG Strix Aiolos : boîtier pour SSD M.2 NVMe et SATA

L’appareil dispose d’un éclairage RGB qui peut être personnalisé en fonction des envies de l’utilisateur. Le Strix Aiolox est compatible aussi avec l’utilitaire SSD Dashboard afin de surveiller en temps réel l’état de fonctionnement du SSD, sa température et ses performances. 

Le ROG Strix Aiolos sera commercialisé à partir de la mi avril au prix de 79€.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20509 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.68

Télécharger Opera One 127.0.5778.47

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur…

Sebastien

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont à prix bradés…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger GPU-Z 2.69.0

Sebastien

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.68

Télécharger Opera One 127.0.5778.47

Télécharger WinRAR 7.20 en français (64-bit)

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Vente flash : le set Lego 77256 de Retour Vers Le Futur…

Sebastien

Super promo : Windows 11 et Office 2021 à vie à partir de 12,25€ !

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont à prix bradés…

Bon Plan : plusieurs forfaits B&You 4G et 5G à prix réduits +…