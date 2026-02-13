ASUS ROG Strix Aiolos : boîtier pour SSD M.2 NVMe et SATA

ASUS ROG vient d’annoncer la sortie du ROG Strix Aiolos. C’est un boîtier USB qui permet d’accueillir un SSD M.2.

ASUS ROG Strix Aiolos : un boîtier pour les SSD M.2 NVMe et M.2 SATA

ASUS ROG vient d’annoncer la sortie du ROG Strix Aiolos. C’est un boîtier USB qui permet d’accueillir un SSD M.2. Il permet littéralement de transformer n’importe quel SSD M.2. en SSD portable, comme le Orico PWM2G2 testé récemment sur Bhmag.

Le ROG Strix Aiolos mesure 115,5 mm de long sur 46 mm de large et 15,12 mm d’épaisseur. Son poids est de 139 grammes.

C’est un boîtier robuste qui est livré avec un crochet en métal et une languette en tissu afin de faciliter son transport. Le boîtier supporte aussi bien les SSD M.2 NVMe PCI Express que les SSD M.2. SATA aux formats 2242, 2260 et 2280. A noter que l’installation du SSD dans l’habitacle se fait sans outils.

Le ROG Strix Aiolos est équipé d’un port USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). En fonction du SSD installé dans le boîtier, on doit donc potentiellement pouvoir atteindre un débit d’environ 2.000 Mo/s comme on l’a mesuré lors du test de plusieurs SSD portables équipés de cette même interface.

Le ROG Strix Aiolos intègre une solution de refroidissement double couche. Le boîtier SSD est doté d’un coussin thermique qui aide à dissiper la chaleur dégagée par le SSD. L’extérieur est enveloppé dans un revêtement en caoutchouc de silicone liquide moulé par injection résistant à la chaleur. D’après le fabricant, cela aide la couche extérieure à rester fraîche et contribue également à la protection contre la poussière et les taches.

L’appareil dispose d’un éclairage RGB qui peut être personnalisé en fonction des envies de l’utilisateur. Le Strix Aiolox est compatible aussi avec l’utilitaire SSD Dashboard afin de surveiller en temps réel l’état de fonctionnement du SSD, sa température et ses performances.

Le ROG Strix Aiolos sera commercialisé à partir de la mi avril au prix de 79€.