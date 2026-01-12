Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Aujourd’hui, nous allons passé en revue sur Bhmag un nouveau SSD portable : le Crucial X10 Pro, c’est un modèle qui offre l’avantage d’être à la fois compact et rapide.

Aujourd’hui, nous allons passé en revue sur Bhmag un nouveau SSD portable : le Crucial X10 Pro, c’est un modèle qui offre l’avantage d’être à la fois compact et rapide. C’est un dispositif que Crucial a mis sur le marché en juillet 2023.

Le X10 Pro existe en plusieurs variantes : 1 To, 2 To et 4 To et depuis peu en plusieurs coloris : noir ou doré. Le Crucial X10 Pro bénéficie d’une interface USB 3.2 Gen2x2 à 20 Gbps contrairement au Crucial X9 qui se limite à de l’USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps.

Au cours des derniers tests publiés sur le site, on a déjà eu l’occasion de passer en revue deux SSD portables équipés d’un port USB 3.2 Gen2x2 : le LaCie Rugged Mini et le Lexar SL500. Nous allons donc découvrir durant nos tests si le Crucial X10 Pro fait mieux ou non que les SSD concurrents déjà testés sur le site.

Pour les besoins de cet article c’est le modèle 1 To qui a été utilisé.

Présentation

Le Crucial X10 Pro est commercialisé dans une petite boîte en carton dans laquelle on trouve le strict minimum, à savoir un SSD, une notice d’utilisation et un câble USB C vers USB C.

Le Crucial X10 Pro est un SSD portable très compact. Il mesure seulement 65 mm de long sur 55 mm de large et 7 mm de d’épaisseur. Le SSD pèse 41 grammes.

Le SSD Crucial X10 Pro peut être utilisé sur PC mais aussi sur MAC, smartphones et tablettes. A noter que pour pouvoir pleinement profiter des taux de transferts promis par Crucial (qui sont officiellement de 2.100 Mo/s en lecture et de 2.000 Mo/s en écriture) il faut impérativement posséder sur sa machine un port USB C 3.2 Gen2x2 (20 Gbps).

Faute de quoi les débits seront limités par l’interface de la machine hôte (10 Gbps ou 5 Gbps suivant les cas). La norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) n’étant pas supporté par Apple, les Mac seront limités à maximum 10 Gbps. Dans le cas des PC, tout dépend du type de port mis à disposition par le fabricant de l’ordinateur ou le fabricant de la carte mère….

A noter que pour palier à l’absence de port USB rapide sur son PC, il est possible d’ajouter sur son ordinateur de bureau une carte d’extension avec port USB C en USB 3.2 Gen2x2 pour prendre en charge cette norme et ses débits plus élevés.