Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Aujourd’hui, nous allons passé en revue sur Bhmag un nouveau SSD portable : le Crucial X10 Pro, c’est un modèle qui offre l’avantage d’être à la fois compact et rapide.

Stockage usb
par Sebastien
0

Aujourd’hui, nous allons passé en revue sur Bhmag un nouveau SSD portable : le Crucial X10 Pro, c’est un modèle qui offre l’avantage d’être à la fois compact et rapide. C’est un dispositif que Crucial a mis sur le marché en juillet 2023

Le X10 Pro existe en plusieurs variantes : 1 To, 2 To et 4 To et depuis peu en plusieurs coloris : noir ou doré. Le Crucial X10 Pro bénéficie d’une interface USB 3.2 Gen2x2 à 20 Gbps contrairement au Crucial X9 qui se limite à de l’USB 3.2 Gen2 à 10 Gbps.

Au cours des derniers tests publiés sur le site, on a déjà eu l’occasion de passer en revue deux SSD portables équipés d’un port USB 3.2 Gen2x2 : le LaCie Rugged Mini et le Lexar SL500. Nous allons donc découvrir durant nos tests si le Crucial X10 Pro fait mieux ou non que les SSD concurrents déjà testés sur le site.

Pour les besoins de cet article c’est le modèle 1 To qui a été utilisé.

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Présentation

Le Crucial X10 Pro est commercialisé dans une petite boîte en carton dans laquelle on trouve le strict minimum, à savoir un SSD, une notice d’utilisation et un câble USB C vers USB C.

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Le Crucial X10 Pro est un SSD portable très compact. Il mesure seulement 65 mm de long sur 55 mm de large et 7 mm de d’épaisseur. Le SSD pèse 41 grammes.

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

Le SSD Crucial X10 Pro peut être utilisé sur PC mais aussi sur MAC, smartphones et tablettes. A noter que pour pouvoir pleinement profiter des taux de transferts promis par Crucial (qui sont officiellement de 2.100 Mo/s en lecture et de 2.000 Mo/s en écriture) il faut impérativement posséder sur sa machine un port USB C 3.2 Gen2x2 (20 Gbps).

Faute de quoi les débits seront limités par l’interface de la machine hôte (10 Gbps ou 5 Gbps suivant les cas). La norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) n’étant pas supporté par Apple, les Mac seront limités à maximum 10 Gbps. Dans le cas des PC, tout dépend du type de port mis à disposition par le fabricant de l’ordinateur ou le fabricant de la carte mère….

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2 Gen2x2)

A noter que pour palier à l’absence de port USB rapide sur son PC, il est possible d’ajouter sur son ordinateur de bureau une carte d’extension avec port USB C en USB 3.2 Gen2x2 pour prendre en charge cette norme et ses débits plus élevés.

Sebastien 20452 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Opera One 126.0.5750.18

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.193

Gom Media Player 2.3.115.5385

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Soldes d’hiver : le récap des meilleures offres…

Sebastien

Pour le Nouvel An 2026 les licences à vie de MS Office 2021 et Windows…

Durant les soldes, l’iPhone 16e s’affiche à 599€ sur…

Soldes : Plusieurs PC portables à prix cassés durant les soldes…

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Opera One 126.0.5750.18

Sebastien

Google Chrome 143.0.7499.193

Gom Media Player 2.3.115.5385

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Soldes d’hiver : le récap des meilleures offres…

Sebastien

Pour le Nouvel An 2026 les licences à vie de MS Office 2021 et Windows…

Durant les soldes, l’iPhone 16e s’affiche à 599€ sur…

Soldes : Plusieurs PC portables à prix cassés durant les soldes…