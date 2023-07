Crucial dévoile les successeurs de ses SSD portables X6 et X8. Les nouveaux venus portent le nom de Crucial X9 Pro et Crucial X10 Pro.

Crucial dévoile les successeurs de ses SSD portables X6 et X8 qui sont présents sur le marché depuis déjà quelques années maintenant. Les nouveaux venus portent le nom de Crucial X9 Pro et Crucial X10 Pro. Ce sont des SSD portables qui exploitent de la mémoire NAND Flash 3D TLC d’origine Micron.

Crucial X9 Pro

Le Crucial X9 Pro est un SSD portable assez compact qui mesure 65 x 50 mm et pèse 38 grammes. Il est équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). D’après le fabricant, l’appareil offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 1.050 Mo/s en lecture et jusqu’à 950 Mo/s en écriture.

Le SSD est doté d’une coque en métal qui lui permet d’être résistant à la plupart des aléas de la vie. D’après Crucial, il peut résister à l’eau, à la poussière et aux chutes jusqu’à 2 mètres de haut.

Les données stockées sur le SSD peuvent être chiffrées en AES 256-bit et l’accès aux données peut être sécurisé par un mot de passe.

Le Crucial X9 Pro existe en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To que l’on peut acquérir dès maintenant sur Amazon.fr aux tarifs respectifs de 106,99€, 184,99€ et 327,99€.

Crucial X10 Pro

Passons maintenant au Crucial X10 Pro qui est ni plus ni moins une version « boostée » du modèle précédent.

Le X10 Pro propose les mêmes caractéristiques, les mêmes fonctionnalités et les mêmes dimensions (65 x 55 mm pour 41 grammes) que son petit frère. Seule différence : le Crucial X10 Pro exploite une interface USB 3.2 Gen 2×2 qui offre une bande passante de 20 Gbps.

Concrètement, ça signifie que le X10 Pro pourra proposer des taux de transferts pls élevés pouvant aller jusqu’à 2.100 Mo/s en lecture et 2.000 Mo/s en écriture. Bien évidemment, ces débits seront atteignables unqiuement sur les machines équipées, elles aussi, d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen 2×2.

Le Crucial X10 Pro est décliné en trois capacités : 1 To, 2 To et 4 To que l’on peut dégoter sur Amazon.fr aux tarifs respectifs de 150,99€, 239,99€ et 374,99€.