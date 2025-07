Predator GP30 : un SSD portable rapide avec éclairage RGB

Predator vient de lancer un nouveau SSD portable : le GP30. C’est un SSD au look original et futuriste qui intègre un éclairage RGB.

Predator vient de lancer un nouveau SSD portable : le GP30. C’est un SSD au look original et futuriste qui intègre un éclairage RGB.

L’appareil mesure 61,20 x 71,80 x 11,50 mm et pèse 66,5 grammes. C’est un SSD compact qui est équipé d’un connecteur USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps). Il peut être connecté aussi bien sur un port USB C que sur un port USB A grâce à un adaptateur fourni dans la boîte.

Le GP30 supporte des débits de 2.000 Mo/s en lecture comme en écriture. Il peut être utilisé sur différentes plateformes telles que : PC, MAC, smartphone, tablette, etc.. Il est d’ailleurs compatible avec l’enregistrement Apple ProRes sur les iPhone 15 Pro / Pro Max et supérieurs.

Le GP30 est décliné en quatre capacités de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et 8 To. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment.