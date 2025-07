KLEVV lance un nouveau SSD PCIe 4.0 : le CRAS C925G

Le fabricant KLEVV annonce la sortie d’un nouveau SSD M.2. NVMe au format 2280. Le SSD CRAS C925G exploite une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le C925G est animé par un contrôleur Maxio MAP1602, c’est un contrôleur d’entrée de gamme moins performant mais aussi moins cher que les contrôleurs concurrents de Phison et Silicon Motion.

Le CRAS C925G se démarque du C925 lancé l’année dernière par l’utilisation d’un dissipateur thermique très mince en graphène (alors que le précédent était équipé d’un dissipateur en aluminium).

A noter que le SSD répond aux exigences et aux spécifications techniques de Sony, il est donc possible de l’installer au sein d’une console PS5 en vue d’étendre sa capacité de stockage. D’ailleurs, trois variantes du SSD sont proposées : 500 Go, 1 To et 2 To.

Chaque capacité offre les débits suivants :

C925G 500 Go : 7.400 Mo/s en lecture, 6.200 Mo/s en écriture (670K/980K)

7.400 Mo/s en lecture, 6.200 Mo/s en écriture (670K/980K) C925G 1 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture (670K/980K)

7.400 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture (670K/980K) C925G 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture (700K/100K)

Pour information, les SSD KLEVV CRAS C925G de 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés avec une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW et ils sont couverts par une garantie de 5 ans.