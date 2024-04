Un nouveau SSD M.2. PCIe 4.0 : le Klevv CRAS C925

Le fabricant Klevv vient de dévoiler un nouveau SSD M.2. NVMe. Il porte le nom de CRAS C925. C’est un SSD M.2. (au format 2280) qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il est animé par un contrôleur Maxio MAP1602 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

Le CRAS C925 est décliné en trois capacités : 500 Go, 1 To et 2 To et il offre les débits suivants :

C925 500 Go : 7.400 Mo/s en lecture, 6.200 Mo/s en écriture (670K/980K)

7.400 Mo/s en lecture, 6.200 Mo/s en écriture (670K/980K) C925 1 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture (670K/980K)

7.400 Mo/s en lecture, 6.300 Mo/s en écriture (670K/980K) C925 2 To : 7.400 Mo/s en lecture, 6.500 Mo/s en écriture (700K/100K)

Les CRAS C925 de 500 Go, 1 To et 2 To sont annoncés respectivement avec une endurance de 600 TBW, 1200 TBW et 2400 TBW. Ils seront commercialisés prochainement. Pour le moment on ne connaît pas les tarifs on sait simplement qu’ils seront garantis durant cinq ans.