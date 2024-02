Aujourd’hui, la carte mémoire SanDisk Ultra de 512 Go s’affiche à prix rikiki sur le net. On peut la dégoter à seulement 36,70€ sur Amazon.fr ce qui est un super prix pour cette micro SDXC.

Bon Plan : Amazon brade la micro SDXC SanDisk Ultra de 512 Go à 36,70€

Aujourd’hui, la carte mémoire SanDisk Ultra de 512 Go s’affiche à prix rikiki sur le net. On peut la dégoter à seulement 36,70€ sur Amazon.fr ce qui est un super prix pour cette micro SDXC de grande capacité qui pourra prendre plance dans une flopée d’appareils tels que : smartphone, tablette, console de jeux, Nintendo Switch, GPS, etc..

Par contre pour une utilisation dans un drone ou une caméra sportive (comme par exemple la GoPro) il faudra lui préférer une micro SDXC plus performante et endurante, comme la SanDisk Extreme, qui est aussi bien plus chère… (69€)

La SanDisk Ultra de 512 Go avec sa grand capacité de stockage vous permettra de stocker une grosse quantité de fichiers que ce soit des photos, des vidéos, des jeux, des apps, des roms, etc…

Pour info, la SanDisk Ultra de 512 Go est une micro SDXC de classe 10 qui est conforme U1 et A1. Elle supporte des débits de 150 Mo/s. La carte est fournie avec un adaptateur microSD vers SD afin de pouvoir l’installer dans n’importe quel appareil du marché.

Petite précision : Amazon indique des délais de livraison assez longs (1 à 3 mois) il faudra donc se montrer patient. A noter toutefois que généralement Amazon est réapprovisionné assez rapidement et les délais chutent à seulement quelques semaines voire quelques jours peu après la commande.