Prime Day : SSD et cartes mémoires LEXAR en promotion

Plusieurs produits de stockage de marque LEXAR sont en promotion sur Amazon.fr durant le Prime Day. Voilà ci-dessous les différentes références que vous pouvez retrouver à bon prix sur la célèbre boutique en ligne.

SSD PORTABLES

Plusieurs SSD portables LEXAR ont droit de belles remises. Le Lexar ES3 est un SSD compact qui offre des débits de 1.050 Mo/s. Il est trouvable en ce moment à 66,23€ durant le Prime Day.

De son côté, le SSD Lexar Professional Go Portable with Hub est destiné aux utilisateurs nomades. Compatible avec les iPhone 15 Pro/Max et les iPhone 16 il suporte l’enregistrement ProRes 4K. Il intègre un hub USB-C à quatre ports

SSD Lexar ES3 1 To à 66,23€sur Amazon.fr

SSD Lexar Professional Go Portable with Hub 1 To à 169,99€ sur Amazon.fr

CARTES MEMOIRES

Plusieurs cartes mémoires Lexar sont en promotion : les micro SDXC Lexar Blue et Silver Plus, les cartes SDSilver et Silver Pro ainsi que la carte CFExpress Silver.

carte mémoire micro SDXC Lexar Blue 512 Go à 37,99€ sur Amazon.fr

carte mémoire micro SDXC Lexar Blue 1 To à 85,49€ sur Amazon.fr

carte mémoire micro SDXC Lexar Silver Plus 256 Go à 27,99€ sur Amazon.fr

carte mémoire micro SDXC Lexar Silver Plus 512 Go à 64,99€ sur Amazon.fr

pack de 2 cartes SD Lexar Silver 128 Go à 36,99€ sur Amazon.fr

carte SD Lexar Silver Pro 128 Go à 33,99€ sur Amazon.fr

carte Lexar CFexpress 4.0 Type B Silver 1 To à 355€ sur Amazon.fr

SSD M.2. NVME

Les SSD M.2. NVME LEXAR NM1090 Pro de 1 To et 2 To ainsi que les LEXAR NM790 de 1 et 2 To sont auxssi à prix réduits sur Amazon.fr.

Le NM790 a été lancé en mai 2023. Il dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. La version 1 To offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et 6.500 Mo/s en écriture.

SSD Lexar NM790 1 To à 68,58€ sur Amazon.fr

Sorti en avril dernier, le LEXAR NM1090 Pro est un SSD M.2. NVMe équipé d’une interface PCI Express 5.0 4x. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches et il tire partie d’un contrôleur gravé en 6 nm. La version 1 To offre des taux de transferts de 14.000 Mo/s en lecture et de 10.000 Mo/s en écriture alors que le modèle 2 To grimpe à 14.000 Mo/s en lecture et 13.000 Mo/s en écriture.