Le programme AIDA64 8.35.8400 fournit des détails techniques concernant les composants de votre PC. Il peut tester ses performances sur de nombreux points

Le programme AIDA64 8.35.8400 est le digne successeur d’AIDA32 (entreprise) et des logiciels Everest Corporate Edition et Everest Ultimate Edition passés sous le giron du canadien Lavalays au cours du mois d’avril 2004. Le logiciel AIDA64 est ni plus ni moins la suite logique du développement initié par Tamas Miklos il y a de nombreuses années. Le programme est désormais édité par Finalwire. AIDA64 reprend les mêmes fonctionnalités que ses prédécesseurs mais axe principalement sa stratégie sur le support des processeurs et des OS 64-bit.

Une fois installé sur votre machine, AIDA64 fournit de nombreux détails techniques concernant les composants de votre PC. Il est d’ailleurs en mesure d’identifier plus de 115.000 composants et périphériques matériels. A noter que le programme ne se contente pas d’analyser votre ordinateur puisqu’il est également capable de tester ses performances sur de nombreux points, et même de vous signaler la disponibilité de noveaux pilotes, firmwares et drivers.

AIDA64 existe en plusieurs éditions : Extreme Edition, Extreme Engineer et Business Edition. Celle proposée sur cette page (Extreme Edition) est la plus courante chez les particuliers et les utilisateurs avancés. Si vous souhaitez télécharger l’une de ces éditions rendez-vous sur le site de l’éditeur. Vous trouverez sur le site de l’édteur un tableau comparatif des différentes fonctionnalités proposées par chacune de ces éditions.

Quoi de neuf dans AIDA64 8.35.8400 ?

Des nouveautés :

Prise en charge améliorée des processeurs et APU AMD Zen 6

Détection et surveillance matérielles étendues pour l’architecture de processeurs AMD de nouvelle génération.

Prise en charge préliminaire des processeurs AMD Mustang Peak

Compatibilité initiale pour la future gamme Ryzen Threadripper basée sur l’architecture Zen 6.

Prise en charge préliminaire des processeurs Intel Panther Lake-R

Ajout d’une prise en charge initiale en amont du lancement des processeurs de bureau Intel de nouvelle génération.

Prise en charge de l’écran LCD Thermalright Trofeo Vision 9.16

Prise en charge de l’écran LCD Turing (Turzx) de 2,8 pouces

Prise en charge des écrans LCD Waveshare

Détails GPU pour l’AMD Radeon RX 6300

Détails GPU pour la nVIDIA RTX Spark N1X

Prise en charge du passthrough USB-NVMe pour l’ASUS ROG Strix Aiolos

Améliorations de la stabilité

Correction d’un plantage dans la couche OpenCL.

Correction d’une fuite de descripteur de ressource dans le module LCD des systèmes de refroidissement tout-en-un (AIO) ROG, améliorant ainsi la stabilité à long terme.

Changelog AIDA64 8.30.8300