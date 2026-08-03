Les jeux OTXO et Sol Cesto sont offerts sur l’Epic Games Store

Les jeux OTXO et Sol Cesto sont offerts actuellement sur l’Epic Games Store. Les deux jeux sont gratuits jusqu’au 6 juillet. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et là.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

Les jeux OTXO et Sol Cesto sont offerts actuellement sur l’Epic Games Store. Les deux jeux sont gratuits jusqu’au 6 juillet. Vous pouvez les télécharger respectivement ici et .

OTXO

OTXO est un jeu de tir en vue du dessus violent et intégrant des éléments de rogue-lite. Le protagoniste entre dans un étrange manoir afin de secourir son amour perdu. Plus vous vous enfoncez à l’intérieur, plus vous en découvrez les secrets. Sans visage, sans nom et sans aucune idée de comment vous êtes arrivé ici… vous ne vous souvenez que d’une chose : pourquoi. Elle vous attend, quelque part dans ce manoir, et vous ne pouvez partir sans elle. 

SOL CESTO

Sol Cesto est un roguelite tactique et frénétique dans lequel il faut maîtriser sa chance. Choisissez un héros, améliorez-le à l’aide de dents maudites et objets magiques, et atteignez le fond d’un donjon qui change sans cesse. Dans ce monde obscur, chaque action a des conséquences…

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Sebastien 20720 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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