Le jeu Foretales est offert sur l’Epic Games Store

Depuis hier, le jeu Foretales est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie que vous pouvez télécharger sur cette page sans débourser un centime jusqu’au 30 juillet 2026. Passé ce délai, il redeviendra payant (19,99€)

Depuis hier, le jeu Foretales est disponible gratuitement sur l’Epic Games Store. C’est un jeu de stratégie que vous pouvez télécharger sur cette page sans débourser un centime jusqu’au 30 juillet 2026. Passé ce délai, il redeviendra payant (19,99€)

Synopsis

Décidez du sort du monde dans ce jeu de cartes scénarisé inventif. Foretales offre une expérience de jeu d’aventure unique, avec une multitude de styles de jeu et de parcours qui peuvent vous conduire à sauver le monde… ou au contraire à provoquer sa chute.

Une terrible malédiction ravage le royaume et la seule personne capable de l’arrêter est un petit voleur nommé Volepain.

La Tisserande a confié les instruments de création à ses enfants, les nymphants.

La Tisserande a placé le destin de la création et de la stabilité du monde entre les mains de ses enfants. Les instruments de création ont le pouvoir de créer et de détruire les nombreux mondes de Foretales.

Trailer du jeu