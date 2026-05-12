100 millions de SSD Kingston A400 et moi et moi et moi....

Le fabricant ​Kingston a de quoi être fier ! En effet, la firme vient de battre un record et annonce avoir écoulé pas moins de 100 millions d’exemplaires de son SSD Kingston A400.

Le fabricant ​Kingston a de quoi être fier ! En effet, la firme vient de battre un record et annonce avoir écoulé pas moins de 100 millions d’exemplaires de son SSD Kingston A400.

Pour rappel, le Kingston A400 a été lancé en 2017. C’est un SSD d’entrée de gamme au format 2,5 pouces qui est équipé d’un contrôleur Phison S11 et qui embarque de la mémoire NAND Flash TLC. Durant sa carrière, il a été décliné en différentes capacités de stockage : 120 Go, 240 Go, 480 Go, 960 Go et 2 To, et ses débits atteignaient 500 Mo/s en lecture et 450 Mo/s en écriture.

« Lancé en 2017, le Kingston A400 s’est rapidement imposé grâce à ses performances impressionnantes en matière de démarrage, de chargement et de transfert de données par rapport aux disques durs traditionnels. Le SSD SATA Kingston A400 offre des vitesses de lecture et d’écriture remarquables, pouvant atteindre respectivement 500 Mo/s et 450 Mo/s¹. Cette augmentation significative de la vitesse a permis aux clients de bénéficier d’une amélioration des performances par rapport aux disques durs classiques. Grâce à ce niveau d’efficacité, la série A400 est devenue le choix privilégié des consommateurs à la recherchant des débits de transfert de données supérieurs et une meilleure réactivité globale du système. »

Le Kingston A400 est arrivé sur le marché en 2017 à un moment stratégique où de nombreux utilisateurs cherchaient à remplacer le bon vieux disque dur à plateaux de leur machine par un SSD à la fois performant et abordable. Et à ce petit jeu le Kingston A400 était plutôt bien placé à l’époque. Du moins jusqu’à ce que le Crucial MX500 débarque et se révèle encore plus intéressant.

La suite on la connaît, les SSD au format 2,5 pouces ont petit à petit étaient remplacés dans le commerce par des SSD au format M.2. plus compacts et encore plus performants. Crucial a commencé par abandonner la gamme MX500 en 2024 et a continué à écouler des SSD 2,5″ et M.2. jusqu’à ce que Crucial baisse définitivement le rideau en 2025.

Aujourd’hui, Kingston annonce en grandes pompes avoir livré 100.000.000 de SSD A400 depuis sa sortie, un chiffre énorme qui témoigne de l’engouement suscité par les SSD de 2,5 pouces.

Depuis la sortie des premiers A400 presque 10 ans se sont écoulés. Depuis, les Kingston A400 sont toujours disponibles à la vente chez quelques revendeurs, comme par exemple ici chez Materiel.net où les modèles 240 Go, 480 Go et 960 Go coûtent respectivement 97€, 149€ et 219€.

Par contre, comme vous pouvez le constater les tarifs n’ont plus rien à voir avec les tarifs qui étaient pratiqués auparavant. Merci l’IA. Merci la pénurie de composants et merci les hausses de prix successives de la mémoire flash.

Et dire qu’il y a six ans le Kingston A400 de 480 Go apparaissait dans nos bons plans à 39€ (sur Materiel.net) et le modèle 960 Go coûtait moins de 90€ (sur Amazon).