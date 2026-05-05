Nouveau boîtier en aluminium pour SSD M.2. : le TerraMaster D1 SSD

TerraMaster commercialise un nouveau boîtier à destination des SSD M.2. NVMe : le D1 SSD. C’est un boîtier en aluminium qui peut accueillir un SSD M.2. PCI Express 3.0, 4.0 ou 5.0..

Disques SSD
par Sebastien 0

TerraMaster commercialise un nouveau boîtier à destination des SSD M.2. NVMe : le D1 SSD. C’est un boîtier en aluminium qui peut accueillir un SSD M.2. PCI Express 3.0, 4.0 ou 5.0..

Le D1 SSD mesure 113,6 mm de long x 46 mm de large x 21 mm d’épaisseur et pèse environ 146 grammes. Le boîtier est équipé d’un port USB Type C câblé en USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

D’après le fabricant, on doit espérer pouvoir atteindre des débits maximum de 1.020 Mo/s en lecture et de 1.010 Mo/s en écriture lorsqu’on utilise son boîtier avec un SSD Samsung 990 Pro 4 To.

Nouveau boîtier en alu pour SSD M.2. : le TerraMaster D1 SSD

A noter que le D1 SSD succède au boîtier D1 SSD Plus (98$) qui utilise une connectique USB4 (40 Gbps) et au boîtier  D1 SSD Pro (270$) qui profite d’une connectique USB4 2.0 encore plus rapide (80 Gbps).

Le D1 SSD est moins performant que les modèles précédents mais il offre l’avantage d’être beaucoup plus abordable. Il est vendu en effet seulement 40 dollars sur le site du constructeur et il est même possible de se procurer ce boîtier en promotion à 36,54€ sur Amazon.fr (en cochant un coupon de réduction).

Comme les autres modèles de la marque, le D1 SSD est étanche (IP67), il résiste à la poussière et il peut résister aussi à une pression de 1,2 tonne. Il est donc pratique pour transporter des données en randonnée ou en déplacement. D’ailleuurs, le fabricant fournit un étui de transport pour ranger soigneusement le D1 SSD.

Nouveau boîtier en alu pour SSD M.2. : le TerraMaster D1 SSD

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Sebastien 20628 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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