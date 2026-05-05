Nouveau boîtier en alu pour SSD M.2. : le TerraMaster D1 SSD

TerraMaster commercialise un nouveau boîtier à destination des SSD M.2. NVMe : le D1 SSD. C’est un boîtier en aluminium qui peut accueillir un SSD M.2. PCI Express 3.0, 4.0 ou 5.0..

TerraMaster commercialise un nouveau boîtier à destination des SSD M.2. NVMe : le D1 SSD. C’est un boîtier en aluminium qui peut accueillir un SSD M.2. PCI Express 3.0, 4.0 ou 5.0..

Le D1 SSD mesure 113,6 mm de long x 46 mm de large x 21 mm d’épaisseur et pèse environ 146 grammes. Le boîtier est équipé d’un port USB Type C câblé en USB 3.2 Gen2 (10 Gbps).

D’après le fabricant, on doit espérer pouvoir atteindre des débits maximum de 1.020 Mo/s en lecture et de 1.010 Mo/s en écriture lorsqu’on utilise son boîtier avec un SSD Samsung 990 Pro 4 To.

A noter que le D1 SSD succède au boîtier D1 SSD Plus (98$) qui utilise une connectique USB4 (40 Gbps) et au boîtier D1 SSD Pro (270$) qui profite d’une connectique USB4 2.0 encore plus rapide (80 Gbps).

Le D1 SSD est moins performant que les modèles précédents mais il offre l’avantage d’être beaucoup plus abordable. Il est vendu en effet seulement 40 dollars sur le site du constructeur et il est même possible de se procurer ce boîtier en promotion à 36,54€ sur Amazon.fr (en cochant un coupon de réduction).

Comme les autres modèles de la marque, le D1 SSD est étanche (IP67), il résiste à la poussière et il peut résister aussi à une pression de 1,2 tonne. Il est donc pratique pour transporter des données en randonnée ou en déplacement. D’ailleuurs, le fabricant fournit un étui de transport pour ranger soigneusement le D1 SSD.