Insolite : un veinard commande 1 SSD M.2. NVMe et en reçoit 10 !

Sur Reddit, un geek plutôt chanceux indique avoir passé commande sur le net d’un SSD M.2. NVMe WD Black SN7100 d’une capacité de 1 To.

Insolite
par Sebastien 2

Sur Reddit, un geek plutôt chanceux indique avoir passé commande sur le net d’un SSD M.2. NVMe WD Black SN7100 d’une capacité de 1 To. Pour information, le SSD vaut environ 200€ sur le web. C’est un SSD performant qui a été dévoilé en décembre 2024 par Western Digital, à l’époque il coûtait moins de 100€ dans sa version 1 To. Actuellement son prix a littéralement doublé. Merci l’IA !

Western Digital officialise un nouveau SSD M.2. : le WD Black SN7100

Pour en revenir à notre anecdote : l’utilisateur Bat-Dragon-66 a donc commandé un SSD WD Black SN7100. Mais surprise ! Lors de la réception de son colis il n’a pas reçu un SSD mais carrément un carton de SSD. Soit dix exemplaires au lieu d’un ! L’équivalent de 2.000€ de marchandises.

Un veinard commande 1 SSD M.2. NVMe et en reçoit 10

L’histoire ne dit pas si le marchand s’est rendu compte de l’erreur et si Bat-Dragon-66 devra rendre (ou non) les SSD supplémentaires reçus par inadvertance. 

Et vous ?

Franchement si ça vous arrivait vous feriez quoi ?

Caractéristiques du WD Black SN7100

Le WD Black SN7100 est un SSD M.2. au format 2280. Il profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.  Le modèle 1 To offre des débits de 7.250 Mo/s en lecture et de 6.900 Mo/s en écriture, et jusqu’à 1000K iOPS en lecture et 14000K iOPS en écriture.

Un veinard commande 1 SSD M.2. NVMe et en reçoit 10

Source Wcctech

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Sebastien 20595 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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2 commentaires
  1. Fredonline

    lol le gars a beaucoup de chance
    si ce m’était arrivé j’aurai tout gardé et j’aurai revendu 5 SSD dans quelques mois

    Répondre
    1. Sebastien

      lol ^^

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