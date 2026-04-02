Sur Reddit, un geek plutôt chanceux indique avoir passé commande sur le net d’un SSD M.2. NVMe WD Black SN7100 d’une capacité de 1 To.

Insolite : un veinard commande 1 SSD M.2. NVMe et en reçoit 10 !

Sur Reddit, un geek plutôt chanceux indique avoir passé commande sur le net d’un SSD M.2. NVMe WD Black SN7100 d’une capacité de 1 To. Pour information, le SSD vaut environ 200€ sur le web. C’est un SSD performant qui a été dévoilé en décembre 2024 par Western Digital, à l’époque il coûtait moins de 100€ dans sa version 1 To. Actuellement son prix a littéralement doublé. Merci l’IA !

Pour en revenir à notre anecdote : l’utilisateur Bat-Dragon-66 a donc commandé un SSD WD Black SN7100. Mais surprise ! Lors de la réception de son colis il n’a pas reçu un SSD mais carrément un carton de SSD. Soit dix exemplaires au lieu d’un ! L’équivalent de 2.000€ de marchandises.

L’histoire ne dit pas si le marchand s’est rendu compte de l’erreur et si Bat-Dragon-66 devra rendre (ou non) les SSD supplémentaires reçus par inadvertance.

Et vous ?

Franchement si ça vous arrivait vous feriez quoi ?

Caractéristiques du WD Black SN7100

Le WD Black SN7100 est un SSD M.2. au format 2280. Il profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le modèle 1 To offre des débits de 7.250 Mo/s en lecture et de 6.900 Mo/s en écriture, et jusqu’à 1000K iOPS en lecture et 14000K iOPS en écriture.