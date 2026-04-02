Les nouveaux disques durs M12 de Toshiba offrent des capacités de stockage de 30 à 34 To de stockage. La série de disques durs M12 n’est pas destinée au grand public ni à Monsieur et Madame Tout Le Monde.

Toshiba monte en gamme avec ses disques durs M12 de 34 To !

Les nouveaux disques durs M12 de Toshiba offrent des capacités de stockage de 30 à 34 To de stockage. Notez que la série de disques durs M12 n’est pas destinée au grand public ni à Monsieur et Madame Tout Le Monde mais vise essentiellement les fournisseurs de services hyperscale et cloud qui exploitent des datacenters à grande echelle.

La série M12 de Toshiba utilise la technologie d’enregistrement magnétique à chevauchement (SMR) pour offrir des capacités de stockage allant de 30 à 34 To. Des premiers exemplaires sont déjà disponibles pour certains acteurs travaillant dans le secteur des datacenters et de l’IA.

A noter que le fabricant prévoit aussi de lancer au cours du troisième trimestre 2026 des disques M12 utilisant cette fois l’enregistrement magnétique conventionnel (CMR) avec des capacités allant jusqu’à 28 To.

Les Datacenters , qui abritent la majeure partie des données numériques mondiales, exigent des disques durs de plus grande capacité et plus performants pour des configurations système plus efficaces. La série M12 répond à cette demande en augmentant considérablement la capacité de stockage dans le format standard 3,5 pouces nearline.

Pour information, les disques durs de la série M12 sont des modèles au format 3,5 pouces qui disposent de 11 plateaux. Le support d’enregistrement utilisé dans laes disques durs M12 remplace le substrat en aluminium standard par du verre, ce qui offre (d’après le fabricant) une durabilité accrue et permet une conception plus fine. Leur boîtier est rempli d’hélium et les disques combinent la technologie FC-MAMR (Flux Control Microwave-Assisted Magnetic Recording) de Toshiba avec la technologie SMR.

Les nouveaux disques durs SMR atteignent un débit de transfert de données maximal de 282 Mo/s tandis que la consommation d’énergie par téraoctet est inférieure d’environ 18 % à celle de la génération précédente.

Conçue pour un fonctionnement continu 24 h/24 et 7 j/7, la série M12 supporte une charge de travail annuelle de 550 To et offre un MTTF/MTBF de 2,5 millions d’heures.

Rappelons au passage que Toshiba a dévoilé en fin d’année dernière son premier disque dur de 40 To composé de 12 plateaux. Le disque dur n’est pas encore disponible. Il sera toutefois commercialisé au cours de l’année 2027 si tout va bien.