Les Toshiba N300 et N300 Pro existent avec 24 To de stockage

Le disques durs N300 et 300 Pro de Toshiba sont des disques durs tout spécialement adaptés et optimisés pour les NAS. Ces disques endurants sont un peu l’équivalent des gammes IronWolf de Seagate et WD RED de Western Digital.

Les disques durs Toshiba N300 et N300 Pro optimisés pour NAS existent maintenant avec 24 To de stockage

Les Toshiba N300 et N300 Pro sont prévus pour fonctionner 24 heures sur 24 et et 7/7 jours dans un NAS.

Les N300 se démarquent des N300 Pro sur plusieurs points :

les N300 Pro sont prévus pour fonctionner dans des NAS contenant jusqu’à 24 baies de stockage alors que les N300 se limitent à 12 baies.

les N300 Pro offrent une endurance de 550 To par an (contre 180 To/an pour le N300)

les N300 Pro offrent un MTTF de 2,5 millions d’heures (contre 1,2 millions pour le N300)

A noter que dans les deux cas, les disques durs Toshiba N300 et N300 Pro sont des modèles au format 3,5 pouces. Ils sont équipés d’une interface SATA III à 6 Gbps et ils fonctionnent à la vitesse de 7.200 tours par minute. Ils embarquent 1 Go de mémoire cache.

Les deux disques durs exploitent la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording) et fonctionnent grâce à la technologie hélium, ce qui permet à la fois de réduire les frottements mais aussi d’améliorer les performances.

Enfin, le N300 et le 300 Pro offrent tous les deux des débits qui peuvent attendre jusqu’à 309 Mo/s en lecture et 295 Mo/s en écriture.

Pour l’instant, les tarifs ne sont pas connus mais on devrait être fixé prochainement..