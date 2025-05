Synology BeeStation Plus : un disque dur connecté de 8 To

Synology annonce la sortie d’un appareil qui porte le nom de BeeStation Plus. C’est un produit qui se situe à mi chemin entre un NAS et un disque dur externe.

Synology lance le BeeStation Plus : un disque dur connecté de 8 To pour sauvegarder vos données

Synology annonce la sortie d’un appareil qui porte le nom de BeeStation Plus. C’est un produit qui se situe à mi chemin entre un NAS et un disque dur externe. On pourait donc dire que c’est une sorte de disque dur connecté.

L’appareil est animé par un processeur Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (qui équipe déjà certains NAS de Synology). On trouve également 4 Go de mémoire vive (DDR4). Le BeeStation PLus offre une capacité de stockage de 8 To. Sa connectique se compose d’un port Ethenet RJ45 à 1 Gbps, un port USB Type A à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps) et un port USB Type C, lui aussi, à la norme USB 3.2 Gen1 (5 Gbps).

Le BeeStation Plus se connecté au réseau grâce à son port RJ45 à 1 Gbps. A noter qu’il ne ne supporte pas le WIFI. Une fois l’appareil relié à votre box, l’ensemble de votre équipement que ce soit vos PC, MAC, smarphones, tablettes, etc.. peut se connecter dessus.

Et il est alors possible de sauvegarder facilement vos données (documents, photos, vidéos, etc..) sur le disque dur de 8 To qui équipe l’appareil. Cela permet en quelque sorte d’avoir un cloud privé à disposition, vous pouvez y accèder depuis chez vous ou à distance. On peut partager des accès avec 8 utilisateurs. Il possible de sauvegarder, synchroniser et trier ses photos grâce à l’intelligence artificielle. Le support de Plex permet de gérer ses médias.

Pour information, le BeeStation Plus mesure 148,0 × 62,6 × 196,3 mm et pèse 1,3 kilos.

Synology commercialise son appareil avec un adaptateur secteur, un câble RJ45 et un guide de démarrage rapide.

Couvert par une garantie de trois ans, le BeeStation Plus de 8 To est annoncé au tarif (élevé) de 443,94€. A noter qu’un BeeStation avec 4 To de stockage est déjà disponible sur le marché (256€)