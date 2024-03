Western Digital lance un disque dur WD Red Pro de 24 To

Western Digital continue d’enrichir sa gamme de disques durs WD RED Pro destinés aux NAS avec un nouveau modèle qui offre désormais une capacité de stockage de 24 To.

Le WD RED Pro de 24 To (référence WD240KFGX) est désormais le plus gros modèle de la gamme. Il arrive en complément des modèles 2 To, 4 To, 6 To, 8 To, 10 To, 12 To, 14 To, 16 To, 18 To, 20 To et 22 To déjà disponibles au catalogue du constructeur. On a d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester le WD RED Pro de 20 To il y a quelques temps sur Bhmag.

Avec ses 24 To To de stockage, nul doute que les utilisateurs et notamment les entrepises pourront stocker et archiver de très nombreuses données. Les WD RED PRO sont optimisés pour fonctionner dans des NAS. Les disques durs sont endurants., ils supportent jusqu’à 24 baies et ils sont prévus pour fonctionner H24 et 7/7 jours.

Le WD RED Pro de 24 To supporte la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording). Il supporte aussi la technologie OptiNAND pour améliorer la fiabilité ainsi que pour optimiser les performances et la consommation d’énergie. Pour atteindre une capacié de 24 To, le constructeur a empilé 10 plateaux de 2,4 To, le tout dans un châssis scellé sous hélium.

Le WD RED Pro de 24 To est un disque dur au format 3,5 pouces qui dispose d’une interface SATA III à 6 Gbps. Il embarque 512 Mo de mémoire cache et fonctionne à la vitesse de 7.200 tours par minute. Il offre des taux de transferts de 287 Mo/s.

Couvert par une garantie de cinq ans, le disque dur est annoncé avec une endurance de 550 To par an et un MTBF de 2,5 millions d’heures. Il commence à être référencé aux Etats-Unis au prix de 569,99 dollars. Il devrait arriver prochainement en France à un tarif un peu plus élevé (entre 650 et 700€) en raison du coût de la TVA et de la redevance pour copie privée.