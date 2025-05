Le WD Purple Pro monte en gamme et offre 26 To de stockage

Le WD Purple Pro monte en gamme et offre désormais 26 To de stockage

Bien que les SSD dominent largement le marché en terme de chiffres de vente, il faut savoir que les disques durs sont encore très largement d’actualité pour un certain nombre d’usage (stockage de masse, datacenters, NAS, vidéo surveillance, etc..) Et dans ce domaine, Western Digital continue d’investir lourdement afin de proposer des unités de stockage offrant une grande capacité.

C’est ainsi qu’aprè le WD Gold de 26 To, le WD DC HC590 de 26 To et le WD Red Pro de 26 To, le fabricant Western Digital vient d’annoncer la sortie du WD Purple Pro en version 26 To de stockage.

Rappelons que la gamme de disques durs WD Purple Pro est une gamme spécialement prévue pour la vidéo surveillance. Elle est optimisée pour les caméras, les enregistreurs et les serveurs utilisant une technologie d’intelligence artificielle (IA). Les WD Purple Pro supportent la technologie d’IA AllFrame et permettent l’enregistrement simultané des flux vidéo provenant jusqu’à 64 caméras HD tout en traitant jusqu’à 32 flux d’IA simultanés.

Grâce à la technologie ePMR et à la gestion avancée du fonctionnement du disque via Western Digital Device Analytics, il est capable de gérer des flux vidéo massifs, avec jusqu’à 64 caméras HD ou 32 flux IA pour les analyses en deep learning. Ce disque est idéal pour des enregistrements vidéo 24h/24 dans les environnements de surveillance et de sécurité.

Le WD Purple Pro de 26 To (référence WD260PURP) n’en reste pas moins un disque dur de 3,5 pouces au form factor classique. Il exploite une interface SATA III à 6 Gb/s et embarque 512 Mo de mémoire cache.

Le disque dur se compose de 11 plateaux tournant à 7.200 tours par minute. L’engin exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Memory Recording) et il offre des taux de transferts pouvant atteindre 287 Mo/s tandis que son endurance atteint 550 To/an.

Le WD Purple Pro de 26 To (référence WD260PURP) est couvert par une garantie constructeur de cinq années. Ce dique dur optimisé pour la vidéo surveillance est annoncée au prix de 814,99€ sur la boutique en ligne du fabricant.