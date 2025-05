Les drivers GeForce de NVIDIA viennent de débarquer en version 576.40 WHQL. Les noueaux pilotes sont optimisés pour les jeux DOOM: The Dark Ages et New World: Aeternum.

Les nouveaux drivers GeForce 576.40 WHQL sont optimisés pour DOOM: The Dark Ages

Pour rappel, Doom The Dark Ages est offert en bundle avec certaines graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 comme on l’a vu dans cette news publiée le mois dernier. Et la configuration nécessaire pour exploiter au mieux ce nouveau titre est détaillée ici.

Les GeForce 576.40 WHQL supportent aussi de nouveaux moniteurs G-Sync tels que les Acer X32 V5, AOC 25G42E, AOC 24G42HE, AOC 25G4SRE, AOC Q27G40SE, I-O DATA GDQ271JAQ et Dell AW2725D.

Le fabricant apporte aussi plusieurs correctifs de bugs comme vous pouvez le découvrir dans le changelog ci-dessous. Les nouveaux pilotes sont téléchargeables sur le site du constructeur.

Nouveaux jeux supportés

DOOM: The Dark Ages

New World: Aeternum.

Bugs de jeu corrigés

[Monster Hunter Wilds] Problèmes de stabilité aléatoires [5204023]

[RTX série 50] Dead Space Remake présente un scintillement d’ombre [5241013]

Correction de bugs généraux