Les drivers GeForce 580.97 WHQL sont disponibles en téléchargement

Les pilotes GeForce de NVIDA sont à présent disponibles en version 580.97 WHQL. Les pilotes sont optimisés pour les derniers jeux DLSS4, à savoir : Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced et Grand Theft Auto V Enhanced.

A noter que les drivers GeForce 580.64 WHQL corrigent aussi plusieurs bugs d’ordre un peu plus général :

Samsung Odyssey Neo G9 57″ : scintillement/sous-débit en mode veille sur ordinateur de bureau [5361116]

L’écran de certains ordinateurs portables peut paraître faible lorsqu’un moniteur HDR externe est connecté et que le mode d’affichage est réglé sur « GPU NVIDIA uniquement » [5429667]

Les nouveaux pilotes GeForce 580.97 WHQL sont téléchargeables sur le site de NVIDA.