NVIDIA sort la version 591.59 WHQL des drivers GeForce

Les drivers GeForce de NVIDIA sont disponibles à partir d’aujourd’hui en version 591.59 WHQL. C’est une mise à jour mineure qui corrige uniquement des bugs.

Les drivers GeForce de NVIDIA sont disponibles à partir d’aujourd’hui en version 591.59 WHQL. C’est une mise à jour mineure qui corrige uniquement des bugs dans les jeux et des bugs plus généraux. Quoiqu’il en soit, vous pouvez télécharger les pilotes GeForce 591.59 WHQL en vous rendant sur cette page du site de NVIDIA.

Voilà la liste des changements apportés par les GeForce 591.59 WHQL :

Corrections de bugs de jeux

Enshrouded : Problèmes de stabilité sur les GPU GeForce RTX série 50 [5664067]

Assassin’s Creed Valhalla : L’option HDR ne fonctionne pas avec le mode Fluidité activé [5469746]

Dying Light: The Beast : Problèmes de stabilité après la mise à jour du pilote vers la version 591.44 [5720536]

Corrections de bugs généraux