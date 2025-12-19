NVIDIA sort la version 591.59 WHQL des drivers GeForce

Les drivers GeForce de NVIDIA sont disponibles à partir d’aujourd’hui en version 591.59 WHQL. C’est une mise à jour mineure qui corrige uniquement des bugs.

Cartes graphiques
par Sebastien
Les drivers GeForce de NVIDIA sont disponibles à partir d’aujourd’hui en version 591.59 WHQL. C’est une mise à jour mineure qui corrige uniquement des bugs dans les jeux et des bugs plus généraux. Quoiqu’il en soit, vous pouvez télécharger les pilotes GeForce 591.59 WHQL en vous rendant sur cette page du site de NVIDIA.

Voilà la liste des changements  apportés par les GeForce 591.59 WHQL :

Corrections de bugs de jeux

  • Enshrouded : Problèmes de stabilité sur les GPU GeForce RTX série 50 [5664067]
  • Assassin’s Creed Valhalla : L’option HDR ne fonctionne pas avec le mode Fluidité activé [5469746]
  • Dying Light: The Beast : Problèmes de stabilité après la mise à jour du pilote vers la version 591.44 [5720536]

Corrections de bugs généraux

  • Les couleurs semblent délavées après le passage à une résolution non native [5548662]
  • L’utilisation du HDR RTX sur certains téléviseurs provoque un écran noir dans les jeux [5720286]
Sebastien 20409 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

