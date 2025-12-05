Les drivers GeForce sortent en version 591.44 WHQL

Les drivers GeForce de NVIDIA sont aujourd’hui proposés en version 591.44 WHQL. Les pilotes sont optimisés pour les jeux DLSS4 : Call of Duty: Black Ops 7 et Battlefield 6 : Winter Offensive.

par Sebastien
Les drivers GeForce de NVIDIA sont aujourd’hui proposés en version 591.44 WHQL. Les pilotes sont optimisés pour les jeux DLSS4 : Call of Duty: Black Ops 7 et Battlefield 6 : Winter Offensive. Ces nouveaux drivers apportent aussi le support du PhysX 32-bit aux cartes graphiques GeForce RTX 50 Series.

A noter que les drivers 591.44 WHQL ne supportent désormais plus les GPU Maxwell (GeForce GTX 900 Series) ainsi que les GPU Pascal (autrement dit les GeForce GTX 10 Series). La bonne nouvelle c’est que les pilotes apportent de nombreux correctifs.

Voilà la liste complète des changements  apportés par les GeForce 591.44 WHQL :

Nouveaux jeux supportés

  • Call of Duty: Black Ops 7
  • Battlefield 6 : Winter Offensive.

Bugs corrigés dans les jeux

  • Battlefield 6 : Problèmes de stabilité en jeu [5582125]
  • Counter-Strike 2 : Le texte peut apparaître légèrement déformé lorsque la résolution en jeu est inférieure à la résolution native de l’écran [5278913]
  • Like a Dragon : Infinite Wealth : Scintillement de la lumière après la mise à jour du pilote sur certaines configurations système [5432356]
  • Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name : Corruption après la mise à jour du pilote sur certaines configurations système [5432356]
  • Black Myth : Wukong : Performances réduites avec les versions de pilote plus récentes que R570 [5562283]
  • Monster Hunter World : Iceborne : Certains effets de particules peuvent être manquants sur les GPU GeForce RTX série 50 [5546598]
  • >Call of Duty : Black Ops 3 : L’affichage devient sombre avec le temps [5488108]
  • Madden 26 : Problèmes de stabilité [5535693]
  • Les utilisateurs de pilotes de la branche R580 (58x.xx) ou plus récents peuvent constater une baisse de performances dans certains jeux après la mise à jour vers Windows 11 d’octobre 2025 (KB5066835) [5561605]
  • The Witcher 3 : Wild Hunt : Corruption aléatoire de l’épée du personnage principal [5363151]

Bugs corrigés d’ordre général

  • Adobe Premiere Pro: Freeze During Export Using Hardware Encoding [5431822]
  •  Sophos Home Antivirus: System stability issues [5581371]
  • Green line observed while viewing videos in Chromium browser on GeForce RTX 50 Series GPUs [5535388]

Pour information, les drivers GeForce 591.44 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site de NVIDIA.

