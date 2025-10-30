Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD viennent de sortir en version 25.10.2 WHQL. Les pilotes supportent le processeur AMD Ryzen AI 5 330 et de nouveaux jeux.

Les drivers Radeon Adrenalin d’AMD viennent de sortir en version 25.10.2 WHQL. Les pilotes supportent le processeur AMD Ryzen AI 5 330. ils prennent également en charge les jeux Battlefield 6 et Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Une flopée de bugs ont aussi été corrigés.

Nouveau cpu supporté

AMD Ryzen AI 5 330

Nouveaux jeux supportés

Battlefield 6 (DX12)

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 (DX12)

Bugs corrigés

Un plantage intermittent de l’application peut être observé lors de la lecture de The Last of Us Part II sur les produits graphiques de la série Radeon RX 7900.

Un plantage intermittent de l’application peut être observé lors de l’exécution de FBC : Firebreak sur certains processeurs AMD Ryzen tels que les séries Ryzen AI 300 et Ryzen 8000.

Des corruptions (lignes de parcours de balayage manquantes) peuvent être observées lors du jeu GTFO sur les produits graphiques de la série Radeon RX 7000.

Des saccades peuvent survenir lors de l’utilisation de certains casques VR avec une fréquence de rafraîchissement de 80 Hz ou 90 Hz sur certains produits graphiques AMD Radeon, comme la série Radeon RX 7000. Il est recommandé aux utilisateurs rencontrant ce problème de modifier temporairement la fréquence de rafraîchissement.

Des plantages intermittents de l’application peuvent survenir lors de parties de NBA 2K25 en mode Ma Carrière sur les cartes graphiques Radeon RX 9070. AMD travaille activement à la résolution de ce problème et prévoit une publication dans les plus brefs délais.

Des saccades peuvent être observées lors de la lecture de Baldur’s Gate 3 sur certains produits graphiques AMD Radeon tels que les séries Radeon RX 9000 et 7000.

Des scintillements ou des corruptions de textures peuvent apparaître lors de l’utilisation de Serious Sam 4 sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6000.

Une altération de l’ombre sur l’œil gauche est visible lors de l’utilisation de VTOL VR sur les produits graphiques Radeon RX 7000 et Radeon RX 9000.

CVE-2023-4969 (RDNA uniquement), CVE-2024-21969 (RDNA uniquement), CVE-2024-36323, CVE-2024-36325, CVE-2024-36333, CVE-2025-61964, CVE-2025-61965, CVE-2025-61966, CVE-2025-61967, CVE-2025-61968

Le changelog complet des Radeon Adrenalin 25.10.2 WHQL est consultable sur cette page du fabricant, les liens de téléchargement aussi.