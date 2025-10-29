ADATA SR800 : produit 2-en-1 powerbank et SSD portabe

ADATA vient de présenter un nouvel appareil plutôt original puisqu’il s’agit d’un produit deux-en-un. Le SR800 combine à la fois les fonctions de SSD portable et de powerbank.

ADATA SR800 : un produit 2-en-1 à la fois powerbank et SSD portabe pour votre smartphone

ADATA vient de présenter un nouvel appareil plutôt original puisqu’il s’agit d’un produit deux-en-un. Le SR800 combine à la fois les fonctions de SSD portable et de powerbank. Il peut donc être utilisé aussi bien pour alimenter et recharger un smartphone ou une tablette que pour offrir une plus grande capacité de stockage.

Le SR800 peut être fixé au dos d’un smartphone grâce à un système magnétique. A noter que l’ensemble est modulaire, il est donc tout à fait possible d’utiliser indépendamment le powerbank, le SSD ou les deux.

La powerbank mesure 100,7 x 72,7 x 22,6 mm et pèse 150 grammes, tandis que le SSD détachable mesure 66 x 34,8 x 11 mm et pèse 34 grammes.

La partie powerbank peut délivrer une puissance de 5.000 mAh. Elle supporte jusqu’à 20 Watts de charge rapide via son port USB type C et 15 Watts de charge sans fil.

De son côté, la partie SSD offre une capacité de stockage de 1 To ou 2 To suivant les versions. Le SSD dispose d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2, ce qui lui permet d’offrir des taux de transferts de 2.000 Mo/s en lecture comme en écriture.

Le SR800 est couvert par une garantie de cinq ans (1 an seulement pour la powerbank). Son tarif n’est pas connu pour le moment.