Reprise iPhone 12 : Comment maximiser la valeur de votre smartphone reconditionné

Votre iPhone 12 commence à accuser le coup et le dernier modèle d’Apple vous fait de l’œil ? Pourquoi ne pas penser à la reprise ? Vous ferez un heureux et, en plus, vous récupérerez une belle somme pour alléger le coût de votre futur achat ! Nous vous expliquons comment faire.

Évaluez l’état de votre iPhone 12

Avant de penser à la reprise iPhone 12, faites le point sur son état. Les critères qui influenceront son prix sont la capacité de stockage (64 Go, 128 Go ou 256 Go), le fonctionnement des composants, et bien sûr, l’aspect général. Concrètement, plus votre téléphone est en bon état, mieux il sera coté. Voici ce qu’il faut vérifier :

Les performances techniques : Assurez-vous que tout fonctionne comme au premier jour. Le tactile est fluide ? Les boutons répondent ? La batterie tient bien la charge ? Un Face ID ou un GPS hors service risque même de rendre la vente impossible.

L’apparence extérieure : Un écran sans rayures et une coque intacte augmenteront la valeur de votre iPhone. Les micro-rayures sont généralement tolérées, mais des fissures ou des impacts trop visibles risquent de faire chuter l’offre.

Choisissez le bon moment pour la reprise d’iPhone

La meilleure période pour revendre votre appareil est juste avant la traditionnelle keynote d’Apple, généralement en septembre. Pourquoi ? Parce qu’une fois les nouveaux modèles annoncés, la cote des anciens plonge, parfois de manière brutale. Alors, gardez un œil sur le calendrier Apple et soyez prêt à mettre votre iPhone 12 en vente avant que les acheteurs ne tournent leur attention vers les dernières nouveautés.

Bien préparer votre iPhone pour la revente

Un iPhone bien préparé, c’est un iPhone qui se vend mieux. Voici ce qu’il faut faire avant de vous séparer de votre iPhone 12 :

Sauvegarde des données : Pensez à enregistrer vos photos, contacts et autres fichiers sur iCloud ou iTunes si vous ne voulez rien perdre.

Dissociation des comptes : Désactivez l’option « Localiser mon iPhone » et déconnectez-vous de tous vos comptes Apple (iCloud, iMessage, etc.)

Réinitialisation de l’appareil : Restaurez les paramètres d’usine de votre iPhone. Cette opération efface toutes vos données personnelles et remet l’appareil à zéro, comme s’il sortait de la boîte.

Collaborer avec des spécialistes de la reprise d’iPhone 12

Plutôt que de vous lancer dans une vente entre particuliers, pensez aux plateformes spécialisées comme CertiDeal. Elles simplifient tout, du premier contact jusqu’au paiement. Voici comment ça marche :

Estimation express en ligne : Rendez-vous sur le site et répondez à quelques questions sur l’état de votre iPhone (capacité, état visuel, fonctionnalités). Vous obtenez une offre claire et détaillée en moins de deux minutes.

Expédition gratuite : Vous êtes convaincu par l’offre ? Il ne vous reste plus qu’à envoyer votre téléphone. CertiDeal vous fournit une étiquette prépayée pour un envoi 100 % gratuit. Vous emballez, vous déposez, et c’est tout.

Paiement rapide et sécurisé : Une fois votre appareil reçu et contrôlé, le paiement est effectué sous trois à cinq jours ouvrables. Si l’offre finale, après inspection de votre téléphone, ne correspond pas à vos attentes, votre iPhone vous sera retourné gratuitement.

Opter pour la reprise de votre iPhone 12 n’est pas seulement une bonne affaire pour votre portefeuille. En donnant une seconde vie à votre appareil, vous participez à la réduction des déchets électroniques. Moins de téléphones oubliés dans les tiroirs, moins de matières premières extraites pour fabriquer de nouveaux modèles !