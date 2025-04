Apple publie iOS 18.4.1 qui apporte plusieurs correctifs

Apple est en train de déployer une nouvelle mise à jour d’iOS et d’iPadOS à destination de ses smartphones et de ses tablettes.

Apple est en train de déployer une nouvelle mise à jour d’iOS et d’iPadOS à destination de ses smartphones et de ses tablettes. La version 18.4.1 d’iOS et iPadOS qui vient d’être mise en ligne par le firme de Cupertino apporte des correctifs ainsi que des améliorations au niveau de la sécurité.

Sur les iPhone et les iPad, Apple indique que :

Cette mise à jour apporte des correctifs importants et des améliorations liées à la sécurité, et corrige un problème empêchant dans de rares cas la connexion CarPlay sans fil dans certains véhicules. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante.

iOS / iPadOS 18.4.1 colmate plusieurs failles de sécurité qui pouvaient potentiellement être utilisées par des personnes malveillantes pour lancer du code abitraire. La mise à jour du terminal est donc vivement recommandée.