Apple déploie iOS 18.4 (et iPadOS 18.4) sur ses terminaux mobiles

Apple propose une nouvelle mise à jour pour ses smartphones et ses tablettes. Désomais, les iPhone et les iPad d’Apple peuvent migrer vers la version 18.4 d’iOS et iPadOS. Comme vous pouvez vous en douter à la vue du numéro de version, il s’agit d’une mise à jour majeure du système d’exploitation

Ce nouvel opus offre pluseurs nouveautés : une nouvelle option « Style de croquis » dans Image Playground, des recettes dans Apple News+ et des améliorations pour mieux organiser et filtrer votre bibliothèque dans Photos. Cette version inclut d’autres fonctionnalités, des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité pour votre iPhone.

Apple Intelligence (dispo pour les iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Les notifications prioritaires apparaissent en haut de vos notifications, mettant en évidence les notifications importantes qui peuvent nécessiter votre attention immédiate

Sketch est désormais disponible comme option de style supplémentaire dans Image Playground, vous permettant de créer de magnifiques croquis

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence prennent en charge 8 langues supplémentaires et 2 paramètres régionaux anglais supplémentaires, dont l’anglais (Inde, Singapour), le français (France, Canada), l’allemand (Allemagne), l’italien (Italie), le japonais (Japon), le coréen (Corée du Sud), le portugais (Brésil), le chinois simplifié et l’espagnol (Espagne, Amérique latine, États-Unis)

Application Apple Vision Pro

La nouvelle application Apple Vision Pro, installée automatiquement pour les utilisateurs d’Apple Vision Pro, vous aide à découvrir de nouveaux contenus, des expériences spatiales et à accéder rapidement aux informations sur votre appareil

Apple News+

Les recettes de certains des meilleurs éditeurs de recettes au monde sont désormais disponibles sur Apple News+

Le catalogue de recettes vous permet de parcourir ou de rechercher pour trouver le plat parfait et de l’enregistrer dans vos favoris Recettes

Le mode Cuisine vous permet de suivre facilement des instructions étape par étape

La section Nourriture comprend également des articles sur les restaurants, des conseils de cuisine, une alimentation saine, et plus encore

Photos

Nouveaux filtres pour afficher ou masquer les éléments qui ne sont pas contenus dans un album, ou synchronisés depuis un Mac ou un PC, dans la vue Bibliothèque de Photos

Réorganiser les éléments dans les collections Types de médias et Utilitaires de Photos

Options de filtrage cohérentes dans toutes les collections, y compris la possibilité de trier par le plus ancien ou le plus récent en premier dans Photos

Option pour trier les albums par date de modification dans Photos

Possibilité de désactiver les collections « Récemment consultés » et « Récemment partagés » dans les paramètres de Photos

Les photos masquées ne sont plus incluses pour l’importation sur Mac ou un PC si Utiliser Face ID est activé dans les paramètres de Photos

Cette mise à jour inclut également les améliorations et corrections de bugs suivantes :