SanDisk lance un SSD portable SanDisk Extreme blanc

SanDisk annonce la sortie d’un nouveau SSD externe : le SanDisk Extreme Portable. Cette nouvelle unité de stockage est de couleur blanche et se destine tout particulièrement à la PlayStation 5 à laquelle elle emprunte d’ailleurs le desgin et le coloris. Evidemment, rien n’empêche de l’utiliser sur d’autres appareils ou même un PC.

Le SanDisk Extreme Portable mesure 100,8 mm de long sur 52,55 mm de large et 9,6 mm d’épaisseur et pèse 69,4 grammes. Le SSD est équipé d’un port USB C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps). On peut espérer atteindre des débits maximum de 1.000 Mo/s en lecture / écriture avec ce dispositif.

Couvert par une garantie de cinq années, le SSD est disponible au prix de 128,99€ en version 1 To et au prix de 187,99€ en version 2 To.