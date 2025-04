ADATA lance un nouveau SSD PCIe 5.0 : le MARS 980 BLADE

ADATA dégaine un nouveau SSD M.2. NVMe câblé en PCI Expres 5.0 4x : le MARS 980 BLADE. C’est un petit bolide qui offre des débits pouvant atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 13.000 Mo/s en écriture.

Le MARS 980 BLADE embarque un contrôleur SM2508 de Silicon Motion et il exploite de la mémoire NAND Flash 3D TLC à 232 couches.

Le SSD existe en trois capacités de stockage : 1, 2 et 4 To, qui offrent les taux de transferts suivants :

MARS 980 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1950K/1650K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1950K/1650K iOPS) MARS 980 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 13.000 Mo/s en écriture (2000K/1650K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 13.000 Mo/s en écriture (2000K/1650K iOPS) MARS 980 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 13.000 Mo/s en écriture (1600K/1650K iOPS)

Les SSD MARS 980 BLADE de 1, 2 et 4 To offrent respectivement une endurance de 740 TBW, 1.480 TBW et 2.960 TBW. Ils sont couverts par une garantie de cinq ans et offrent un MTBF de 2 millions d’heures.

A ntoer que la gamme MARS 980 sera déclinée en plusieurs variantes. Il y aura tout d’abord : le MARS 980 BLADE autrement dit le SSD seul dépourvu de refroidissement, compatible PS5. Ensuite vient le MARS 980 STORM qui intègre un refroidissement à base de watercooling ainsi qu’un ventilateur, et enfin le MARS 980 PRO qui dispose d’un refroidissement thermique en aluminium.