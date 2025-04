Nintendo offre une grosse mise à jour de firmware (20.0.0) à la Nintendo Switch

En attendant l’arrivée prochaine de la Nintendo Switch 2 dont la sortie est prévue le 5 juin 2025, Nintendo propose une nouvelle mise à jour de firmware pour la Nintendo Switch actuelle ou plutôt devrais-je dire LES Nintendo Switch actuelles puisque le nouveau firmware 20.0.0 supporte la Switch classique mais aussi la Switch Lite ainsi que la Nintendo Switch OLED.

La mise à jour est assez importante. Elle apporte pas mal de changements et de nouveautés. Par exemple, elle apporte la prise en charge des cartes de jeu virtuelle et le partage de jeu entre une Switch 2 et l’une des Switch actuelle. Le firmware 20.0.0 permet aussi de transférer ses données vers la Switch 2.

Quelles sont les nouveautés de la mise à jour 20.0.0 ?

Voilà la liste des changements apportés par le firmware 20.0.0 selon le site de Nintendo :

Les icônes suivantes pour les nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au Menu HOME : Carte de jeu virtuelle Les logiciels digitaux Nintendo Switch achetés, contenu téléchargeable, et certains logiciels gratuits, sont maintenant des cartes de jeu virtuelles et listés dans ce menu. Vous pouvez charger et éjecter des cartes de jeu virtuelles jusqu’entre deux systèmes Nintendo Switch. Les cartes de jeu virtuelle peuvent être prêtées à d’autres comptes Nintendo qui font partie du même groupe familial. Partage de jeu Les logiciels compatibles peuvent être partagés à partir d’un système Nintendo Switch 2 vers d’autres systèmes à proximité pour jouer ensemble. Vous pouvez seulement jouer ensemble sur le réseau sans fil local, et le système Nintendo Switch 2 doit initier le partage de jeu. Cette fonctionnalité ne peut pas être utilisée entre deu système Nintendo Switch, Nintendo Switch-OLED et/ou Nintendo Switch Lite.

: Fonctionnalités de vérification de l’utilisateur ajoutée sous Utilisateur > Paramètres de l’utilisateur . Vous pouvez restreindre l’accès au menu Carte de Jeu Virtuelle en spécifiant un code secret ou en demandant l’inscription au compte Nintendo.

ajoutée sous . Les paramètres de licence en ligne ont été ajoutés. Lorsqu’activé, vous pouvez jouer aux logiciels téléchargés ou au contenu supplémentaire que vous avez acheté pendant que le système est connecté à l’internet, même si la carte de jeu virtuelle n’est pas chargée. Pour plus d’information, veuillez consulter les détails de l’option sur l’écran des paramètres de la console .

ont été ajoutés. Les couleurs des icônes Nintendo eShop et les nouvelles Nintendo Switch du menu HOME ont été changées.

et les nouvelles du ont été changées. Des données de sauvegarde multiples peuvent être sélectionnées et transférées en une seule fois dans le menu « Transférer vos données de sauvegarde ».

Le système de transfert vers la Nintendo Switch 2 a été ajouté sous Paramètres de la console > Console . Vous pouvez effectuer un transfert de système de votre Nintendo Switch vers une Nintendo Switch 2 en utilisant la communication locale. Pour les utilisateurs qui perdraient leur accès à leur Nintendo Swtich avant de recevoir leur Nintendo Switch 2, il existe une option pour téléverser les données de transfert de système à un serveur dédié qui peuvent être récupérées par leur Nintendo Switch 2. Après avoir téléversé les données de transfert de système au serveur dédié, le système Nintendo Switch sera réinitialisé aux paramètres d’usine. Ne faites donc cette opération que si vous pouvez finaliser le transfert sur une Nintendo Switch 2. Si vous souhaitez continuer d’utiliser votre Nintendo Switch jusqu’à ce que vous receviez une Nintendo Switch 2, nous vous recommandons de finaliser les transfert de système en utilisant la communication locale après avoir fait l’acquisition d’un système Nintendo Switch 2. Une connection internet et un compte Nintendo sont nécessaires pour finaliser l’opération de transfert de système en communication locale comme celle basée sur le serveur.

. L’apparence de certaines icônes utilisateurs a été mise à jour.

Comment mettre à jour la console ?

Pour installer la dernière version de firmware sur votre Nintendo Switch, rendez-vous simplement dans la rubrique « Paramètres » puis « Console » et enfin « Mise à jour de la console ».

Une fois sur cette page il suffit de lancer la mise à jour. L’opération prend quelques minutes puis la console va redémarrer pour finaliser l’installation.