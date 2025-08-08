Jeux gratuits de la semaine : 112 Operator et Road Redemption

Direction l’Epic Games Store pour dévouvrir sans plus attendre les deux nouveaux jeux gratuits de la semaine ! Cette fois ce sont les titres 112 Operator et Road Redemption qui sont offerts sur la plateforme.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Direction l’Epic Games Store pour dévouvrir sans plus attendre les deux nouveaux jeux gratuits de la semaine ! Cette fois ci, ce sont les titres 112 Operator et Road Redemption qui sont offerts sur la plateforme. Vous pouvez les récupérer dès maintenant ici et .

112 Operator

112 Operator vous permet de gérer les services d’urgence dans n’importe quelle ville du monde ! Répartir les unités, répondre aux appels et gérer les situations liées aux conditions météorologiques, à la circulation ou aux changements de saison. Aidez la ville à survivre à des événements majeurs comme les émeutes, le crime organisé, les attentats terroristes, les cataclysmes, les catastrophes naturelles et bien d’autres !

Road Redemption

Road Redemption est un jeu de course et d’action où vous menez votre gang de motards dans un périple épique à travers le pays, au cœur d’une aventure de combat brutal, fortement inspirée de séries comme Road Rash et Motorstorm.

Gagnez de l’argent en terminant des courses, des assassinats, des braquages et d’autres défis sur votre chemin. Au fur et à mesure que vous récupérez du butin, vous améliorez votre personnage, votre moto et vos armes.

